49. Bölüm "İslam'da İstikamet Üzere Olmak"

Bir Müslümanın istikameti ne üzerine olmalı?

24 Ekim 2022 | 17:57
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Bir Müslümanın istikameti ne üzerine olmalı?

Cuma Sohbeti'nde bu hafta " Bir Kur'an İfadesi Olarak Sırat-ı Mustakim" konuşuldu. Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla "Cuma Sohbeti" her hafta cuma günü 10.00 - 12.00 arası Vav TV'de....

00:00 Cuma Sohbeti

02:00 Hucurat Suresi 13 - 18. Ayetler

08:00 Kaf Suresi 1 - 15. Ayetler

22:00 İslam'da istikamet üzere olmak

28:00 İtikat, amel ve ahlakta istikamet üzere olmak

35:00 Bir Müslümanın istikameti ne üzerine olmalı?

46:00 Bir Kur'an İfadesi Olarak Sırat-ı Mustakim

57:00 İslam'da istikamet üzere olmak

01:00:00 Kalu Bela'daki Andımız: Vefa

01:18:00 Korunması Gereken Bir Emanet: Ahde Vefa

01:38:00 Emrullah Hatipoğlu'ndan Cuma Duası

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