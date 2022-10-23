İslam'da kardeşlik ahlakı ve kardeşlik hukuku nasıl olmalı? İslam dinine dayanan kardeşlik bağı nasıl oluşturulur? Din bağıyla oluşan kardeşliğin getirdiği yükümlülükler nelerdir?

Cuma Sohbeti'nde bu hafta "İslam'da Kardeşlik Ahlakı ve Kardeşlik Hukuku" konuşuldu.

Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla "Cuma Sohbeti" her hafta cuma günü 10.00 - 12.00 arası Vav TV'de....

00:00 Cuma Sohbeti

02:00 Nuh Suresi 1-28. Ayetler

15:00 İnfitar Suresi 1-19. Ayetler

23:00 İslam'da kardeşlik ahlakı ve kardeşlik hukuku

25:00 İslam'ın ırkçılığa bakışı

37:00 İslam dinine dayanan kardeşlik bağı

43:00 İslam'da kardeşlik anlayışı

52:00 Göz ve gönülleri kör eden manevi bir hastalık: Irkçılık

57:00 İslam'ın ırkçılığa bakışı ve kardeşlik

01:00:00 İslam'ın kardeşlik anlayışı: Bir vücudun organları

01:14:00 Din bağıyla oluşan kardeşliğin getirdiği yükümlülükler

01:25:00 İslam'da cömertliğin zirve noktası: İSAR

01:28:00 Bir kardeşlik örneği muhacir - ensar ilişkisi

01:30:00 Emrullah Hatipoğlu'ndan cuma duası