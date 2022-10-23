İslam'da kardeşlik ahlakı ve kardeşlik hukuku nasıl olmalı? İslam dinine dayanan kardeşlik bağı nasıl oluşturulur? Din bağıyla oluşan kardeşliğin getirdiği yükümlülükler nelerdir?
Cuma Sohbeti'nde bu hafta "İslam'da Kardeşlik Ahlakı ve Kardeşlik Hukuku" konuşuldu.
Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla "Cuma Sohbeti" her hafta cuma günü 10.00 - 12.00 arası Vav TV'de....
00:00 Cuma Sohbeti
02:00 Nuh Suresi 1-28. Ayetler
15:00 İnfitar Suresi 1-19. Ayetler
23:00 İslam'da kardeşlik ahlakı ve kardeşlik hukuku
25:00 İslam'ın ırkçılığa bakışı
37:00 İslam dinine dayanan kardeşlik bağı
43:00 İslam'da kardeşlik anlayışı
52:00 Göz ve gönülleri kör eden manevi bir hastalık: Irkçılık
57:00 İslam'ın ırkçılığa bakışı ve kardeşlik
01:00:00 İslam'ın kardeşlik anlayışı: Bir vücudun organları
01:14:00 Din bağıyla oluşan kardeşliğin getirdiği yükümlülükler
01:25:00 İslam'da cömertliğin zirve noktası: İSAR
01:28:00 Bir kardeşlik örneği muhacir - ensar ilişkisi
01:30:00 Emrullah Hatipoğlu'ndan cuma duası