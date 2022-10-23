51. Bölüm "İslam Medeniyetinin Mayası: Kardeşlik"

İslam kardeşliğinin getirdiği yükümlülükler nelerdir?

23 Ekim 2022 | 23:38
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Cuma Sohbeti'nde bu hafta " İslam Kardeşliğinin Getirdiği Yükümlülüklerin Önemi" konuşuldu. Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla "Cuma Sohbeti" her hafta cuma günü 10.00 - 12.00 arası Vav TV'de....

00:00 Cuma Sohbeti

03:00 İnsan Suresi 1-31. Ayetler

21:00 Bir kardeşlik örneği: Muhacir - Ensar İlişkisi

32:00 Kardeşlik ahlakı ve kardeşlik hukuku

37:00 İslam medeniyetinin mayası kardeşlik

43:00 İslam'ın ırkçılığa bakışı ve kardeşlik

53:00 Kardeşliğin en güzel örneği: Asr-ı Saadet

56:00 İslam'da kardeşlik bağlamında "İSAR"

01:03:00 İslam kardeşliğinin getirdiği yükümlülükler

01:16:00 İnsanların sahip olduğu birlik ve dayanışma ruhu: Din kardeşliği

01:30:00 Emrullah Hatipoğlu'ndan Cuma Duası

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