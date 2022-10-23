51. Bölüm "İslam Medeniyetinin Mayası: Kardeşlik"

Cuma Sohbeti'nde bu hafta " İslam Kardeşliğinin Getirdiği Yükümlülüklerin Önemi" konuşuldu. Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla "Cuma Sohbeti" her hafta cuma günü 10.00 - 12.00 arası Vav TV'de....
00:00 Cuma Sohbeti
03:00 İnsan Suresi 1-31. Ayetler
21:00 Bir kardeşlik örneği: Muhacir - Ensar İlişkisi
32:00 Kardeşlik ahlakı ve kardeşlik hukuku
37:00 İslam medeniyetinin mayası kardeşlik
43:00 İslam'ın ırkçılığa bakışı ve kardeşlik
53:00 Kardeşliğin en güzel örneği: Asr-ı Saadet
56:00 İslam'da kardeşlik bağlamında "İSAR"
01:03:00 İslam kardeşliğinin getirdiği yükümlülükler
01:16:00 İnsanların sahip olduğu birlik ve dayanışma ruhu: Din kardeşliği
01:30:00 Emrullah Hatipoğlu'ndan Cuma Duası