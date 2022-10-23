52. Bölüm "İmanın Şartlarından: Peygamberlere İman"

Cuma Sohbeti'nde bu hafta " İmanın Şartlarından: Peygamberlere İman'ın Önemi" konuşuldu.
Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla "Cuma Sohbeti" her hafta cuma günü 10.00 - 12.00 arası Vav TV'de....
00:00 Cuma Sohbeti
02:00 Cuma Suresi
21:00 İmanın Şartlarından: Peygamberlere İman
45:00 Kur'an'da Nübüvvet (Peygamberlik)
50:00 Allah katında en yüksek makam sahibi kimse: Nebi
59:00 Kur'an'da ve Hadislerde Peygamber
01:07:00 Hak Dine Çağırmakla Görevlendirilen Yüksek Vasıflı Kimse: Peygamber
01:11:00 Kur'an'da ve Hadislerde Peygamber
01:31:00 Emrullah Hatipoğlu'ndan Cuma Duası