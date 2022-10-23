52. Bölüm "İmanın Şartlarından: Peygamberlere İman"

Kur'an'da ve hadislerde Peygamberler bize nasıl anlatılıyor?

23 Ekim 2022 | 23:23
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Cuma Sohbeti'nde bu hafta " İmanın Şartlarından: Peygamberlere İman'ın Önemi" konuşuldu.

Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla "Cuma Sohbeti" her hafta cuma günü 10.00 - 12.00 arası Vav TV'de....

00:00 Cuma Sohbeti

02:00 Cuma Suresi

21:00 İmanın Şartlarından: Peygamberlere İman

45:00 Kur'an'da Nübüvvet (Peygamberlik)

50:00 Allah katında en yüksek makam sahibi kimse: Nebi

59:00 Kur'an'da ve Hadislerde Peygamber

01:07:00 Hak Dine Çağırmakla Görevlendirilen Yüksek Vasıflı Kimse: Peygamber

01:11:00 Kur'an'da ve Hadislerde Peygamber

01:31:00 Emrullah Hatipoğlu'ndan Cuma Duası

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