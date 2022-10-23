53. Bölüm "Kur'an'da ve Hadislerde Peygamber"

Peygamberler neden gönderilmişlerdir?

23 Ekim 2022 | 23:16
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Peygamberler neden gönderilmişlerdir? Kur'an'da ve hadislerde Peygamberlerden nasıl bahsedilmiştir? Peygamberlerin özellikleri nelerdir?

Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla "Cuma Sohbeti" her hafta cuma günü 10.00 - 12.00 arası Vav TV'de....

00:00 Cuma Sohbeti

02:00 Nebe Suresi, 31 - 40. Ayetler

18:00 Kur'an'da ve hadislerde Peygamber

25:00 Peygamberler neden gönderilmişlerdir?

32:00 Nahl Suresi, 36. Ayet

50:00 İmanın şartlarından: Peygamberlere İman

01:03:00 Kur'an'da Nübüvvet

01:11:00 Peygamberlerin özellikleri

01:31:00 Emrullah Hatipoğlu'ndan Cuma Duası

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