Peygamberler neden gönderilmişlerdir? Kur'an'da ve hadislerde Peygamberlerden nasıl bahsedilmiştir? Peygamberlerin özellikleri nelerdir?
Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla "Cuma Sohbeti" her hafta cuma günü 10.00 - 12.00 arası Vav TV'de....
00:00 Cuma Sohbeti
02:00 Nebe Suresi, 31 - 40. Ayetler
18:00 Kur'an'da ve hadislerde Peygamber
25:00 Peygamberler neden gönderilmişlerdir?
32:00 Nahl Suresi, 36. Ayet
50:00 İmanın şartlarından: Peygamberlere İman
01:03:00 Kur'an'da Nübüvvet
01:11:00 Peygamberlerin özellikleri
01:31:00 Emrullah Hatipoğlu'ndan Cuma Duası