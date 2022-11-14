57. Bölüm "Ümmet Olma Bilinci"

Ümmet bilincinin yüklediği sorumluluklar nelerdir?

14 Kasım 2022 | 19:34
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Ümmet bilincinin yüklediği sorumluluklar neler? Kur'an'a göre iyilik ve kötülük nedir?

Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla "Cuma Sohbeti" her hafta cuma günü 10.00-12.00 arası Vav TV'de....

Cuma Sohbeti'nde bu hafta Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu bizlere "Hz. Peygamberimizin (S.A.V.) ümmetine olan sevgisi"'' ana başlığı altında şu konulardan bahsetti.

00:00 Cuma Sohbeti

02:00 Yusuf Suresi 7-29. Ayetler

24:00 Hz. Peygamberimizin (S.A.V.) ümmetine olan sevgisi

31:00 Ümmet olma bilinci ve birlikte yaşayabilme hassasiyeti

52:00 Ümmet bilinci ve sorumluluğu

57:00 Ümmet bilincinin yüklediği sorumluluklar neler?

01:14:00 Kur'an'a göre iyilik ve kötülük

01:30:00 Emrullah Hatipoğlu'ndan Cuma Duası

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