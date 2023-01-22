Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişki nedir? Kur'an'da ahiret hayatı nasıl anlatılır? Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla "Cuma Sohbeti" her hafta cuma günü 10.00-12.00 arası Vav TV'de....
Cuma Sohbeti'nde bu hafta Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu bizlere "İslam'da ahiret hayatı" ana başlığı altında şu konulardan bahsetti.
00:00 Cuma Sohbeti
04:00 Bakara Suresi 197 - 210. Ayetler
20:00 İslam'da ahiret hayatı
25:00 Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişki
38:00 İmanın şartlarından: Ahirete iman
52:00 Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişki
55:00 Kur'an'da ahiret hayatı nasıl anlatılır?
01:28:00 İmanın şartlarından: Ahirete İman
01:32:00 Cuma Duası