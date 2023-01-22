Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişki nedir? Kur'an'da ahiret hayatı nasıl anlatılır? Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla "Cuma Sohbeti" her hafta cuma günü 10.00-12.00 arası Vav TV'de....

Cuma Sohbeti'nde bu hafta Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu bizlere "İslam'da ahiret hayatı" ana başlığı altında şu konulardan bahsetti.

00:00 Cuma Sohbeti

04:00 Bakara Suresi 197 - 210. Ayetler

20:00 İslam'da ahiret hayatı

25:00 Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişki

38:00 İmanın şartlarından: Ahirete iman

52:00 Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişki

55:00 Kur'an'da ahiret hayatı nasıl anlatılır?

01:28:00 İmanın şartlarından: Ahirete İman

01:32:00 Cuma Duası