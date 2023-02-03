Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla "Cuma Sohbeti" her hafta cuma günü 10.00-12.00 arası Vav TV'de....
00:00 Cuma Sohbeti
02:03 İshak Danış'ın sesinden Duhan Suresi 1-42. ayetler
20:43 İlahi Kelam: Kur'an-ı Kerim
34:34 Müslümanların Kur'an-ı Kerim İle Bağı Nasıl Olmalı?
40:20 Batı'nın İslam'a ve Kur'an'a karşı saldırısı
48:23 İslam'da birlikte yaşama ve hoşgörü
52:32 İslam'ın karşı karşıya kaldığı saldırılar
01:08:52 Batı'nın İslam'a ve Kur'an'a karşı saldırısı
01:28:00 Emrullah Hatipoğlu'ndan cuma duası