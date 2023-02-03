68. Bölüm | İlahi Kelam: Kur'an-ı Kerim

Müslümanların Kur’an-ı Kerim ile bağı nasıl olmalı?

03 Şubat 2023 | 21:23
VİDEO DEVAM EDİYOR

Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla "Cuma Sohbeti" her hafta cuma günü 10.00-12.00 arası Vav TV'de....

00:00 Cuma Sohbeti

02:03 İshak Danış'ın sesinden Duhan Suresi 1-42. ayetler

20:43 İlahi Kelam: Kur'an-ı Kerim

34:34 Müslümanların Kur'an-ı Kerim İle Bağı Nasıl Olmalı?

40:20 Batı'nın İslam'a ve Kur'an'a karşı saldırısı

48:23 İslam'da birlikte yaşama ve hoşgörü

52:32 İslam'ın karşı karşıya kaldığı saldırılar

01:08:52 Batı'nın İslam'a ve Kur'an'a karşı saldırısı

01:28:00 Emrullah Hatipoğlu'ndan cuma duası

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