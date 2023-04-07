Selim Çakıroğlu'nun sunumu Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla "Cuma Sohbeti" her hafta cuma günü 10.00-12.00 arası Vav TV'de....

00:00 Cuma Sohbeti

00:30 Al-i İmran Suresi, 1-15. Ayetler

14:00 Mağfiret ve istiğfar kavramlarını nasıl anlamalıyız?

26:00 İstiğfar ve tevbenin farkı nedir?

31:00 İbadetleri yapmada insanı alıkoyan nedir?

37:00 Neden istiğfara ihtiyaç duyarız?

42:00 Takva sahiplerinin özellikleri

57:00 Mağfiretin insanlar arası ilişkilere yansıması nasıldır?

01:02:00 Allah'ın mağfiret ettiği kimseler kimdir?

01:10:00 Cuma duası