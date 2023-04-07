Allah'ın mağfiret ettiği kimseler kimlerdir? | Cuma Sohbeti (77. Bölüm)

Mağfiret ve istiğfar kavramlarını nasıl anlamalıyız?

07 Nisan 2023 | 23:54
VİDEO DEVAM EDİYOR

Selim Çakıroğlu'nun sunumu Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla "Cuma Sohbeti" her hafta cuma günü 10.00-12.00 arası Vav TV'de....

00:00 Cuma Sohbeti
00:30 Al-i İmran Suresi, 1-15. Ayetler
14:00 Mağfiret ve istiğfar kavramlarını nasıl anlamalıyız?
26:00 İstiğfar ve tevbenin farkı nedir?
31:00 İbadetleri yapmada insanı alıkoyan nedir?
37:00 Neden istiğfara ihtiyaç duyarız?
42:00 Takva sahiplerinin özellikleri
57:00 Mağfiretin insanlar arası ilişkilere yansıması nasıldır?
01:02:00 Allah'ın mağfiret ettiği kimseler kimdir?
01:10:00 Cuma duası

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

68. Bölüm | İlahi Kelam: Kur'an-ı Kerim
68. Bölüm | İlahi Kelam: Kur'an-ı Kerim 03 Şubat 2023 | 21:23
69. Bölüm | Millet Şuuru ve Birlik Beraberlik Ruhu
69. Bölüm | Millet Şuuru ve Birlik Beraberlik Ruhu 10 Şubat 2023 | 18:45
70. Bölüm | İlahi Rahmet Vesilemiz: Miraç Gecesi
70. Bölüm | İlahi Rahmet Vesilemiz: Miraç Gecesi 17 Şubat 2023 | 23:42
İmkan ile İmtihan Arasında İnsan | Cuma Sohbeti (71. Bölüm)
İmkan ile İmtihan Arasında İnsan | Cuma Sohbeti (71. Bölüm) 24 Şubat 2023 | 19:02
72. Bölüm I İslam'da bilgi kaynakları
72. Bölüm I İslam'da bilgi kaynakları 03 Mart 2023 | 20:15
Cuma Sohbeti I Münafıkların Özellikleri
Cuma Sohbeti I Münafıkların Özellikleri 10 Mart 2023 | 17:54
75. Bölüm | Ramazan'a Hazırlık
75. Bölüm | Ramazan'a Hazırlık 25 Mart 2023 | 01:22
Allah'ın mağfiret ettiği kimseler kimlerdir? | Cuma Sohbeti (77. Bölüm)
Allah'ın mağfiret ettiği kimseler kimlerdir? | Cuma Sohbeti (77. Bölüm) 07 Nisan 2023 | 23:55