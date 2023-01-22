Cuma Sohbeti | İslam'da Ölüm Anlayışı ve Ahiret İnancı

Kur'an'da "Mizan" kelimesinin geçtiği ayetler nelerdir?

22 Ocak 2023 | 19:23
VİDEO DEVAM EDİYOR

Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla "Cuma Sohbeti" her hafta cuma günü 10.00-12.00 arası Vav TV'de....

00:00 Cuma Sohbeti

03:00 Ankebut Suresi, 56 - 69. Ayetler

16:00 İslam'da ölüm anlayışı ve ahiret inancı

20:00 Hangi melek Sur'a üfleyecektir?

25:00 Kur'an'da Sur'a üfürülüş ve kıyametin kopuşu

37:00 Kur'an'da Sur'a üfürülüş ve kıyametin kopuşu

47:00 Kur'an'da "Mizan" kelimesinin geçtiği ayetler

51:00 Kabirde hangi sualler sorulacak?

01:23:00 Günahlardan Temizlenme, Sevaplarla Bezenme Mevsimi: Üç Aylar

01:32:00 Emrullah Hatipoğlu'undan Cuma Duası

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