Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla "Cuma Sohbeti" her hafta cuma günü 10.00-12.00 arası Vav TV'de....
00:00 Cuma Sohbeti
03:00 Ankebut Suresi, 56 - 69. Ayetler
16:00 İslam'da ölüm anlayışı ve ahiret inancı
20:00 Hangi melek Sur'a üfleyecektir?
25:00 Kur'an'da Sur'a üfürülüş ve kıyametin kopuşu
37:00 Kur'an'da Sur'a üfürülüş ve kıyametin kopuşu
47:00 Kur'an'da "Mizan" kelimesinin geçtiği ayetler
51:00 Kabirde hangi sualler sorulacak?
01:23:00 Günahlardan Temizlenme, Sevaplarla Bezenme Mevsimi: Üç Aylar
01:32:00 Emrullah Hatipoğlu'undan Cuma Duası