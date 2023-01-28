Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla "Cuma Sohbeti" her hafta cuma günü 10.00-12.00 arası Vav TV'de....
00:00 Cuma Sohbeti
02:30 Kutsal kitabımız: Kur'an-ı Kerim
07:00 Kur'an-ı Kerim'i Anlamak
13:45 İlahi kelam: Kur'an-ı Kerim
20:30 Müslümanların Kur'an-ı Kerim ile bağı nasıl olmalı?
40:00 Kur'an-ı Kerim'i çocuklara nasıl anlatmalıyız?
01:05:00 Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim
01:12:00 Kur'an-ı Kerim okunurken neler yapmalıyız?
01:23:00 Emrullah Hatipoğlu'ndan Cuma Duası