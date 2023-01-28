Cuma Sohbeti | Kur'an-ı Kerim'i Anlamak

Kur'an-ı Kerim'i çocuklara nasıl anlatmalıyız?

28 Ocak 2023 | 12:28
VİDEO DEVAM EDİYOR

Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla "Cuma Sohbeti" her hafta cuma günü 10.00-12.00 arası Vav TV'de....

00:00 Cuma Sohbeti

02:30 Kutsal kitabımız: Kur'an-ı Kerim

07:00 Kur'an-ı Kerim'i Anlamak

13:45 İlahi kelam: Kur'an-ı Kerim

20:30 Müslümanların Kur'an-ı Kerim ile bağı nasıl olmalı?

40:00 Kur'an-ı Kerim'i çocuklara nasıl anlatmalıyız?

01:05:00 Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim

01:12:00 Kur'an-ı Kerim okunurken neler yapmalıyız?

01:23:00 Emrullah Hatipoğlu'ndan Cuma Duası

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