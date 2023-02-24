İmkan ile İmtihan Arasında İnsan | Cuma Sohbeti (71. Bölüm)

Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla "Cuma Sohbeti" her hafta cuma günü 10.00-12.00 arası Vav TV'de...
00:00 Cuma Sohbeti
03:00 Şuara Suresi 192-227. Ayetler
18:00 Musibetlere karşı bakışımız nasıl olmalı?
24:00 Peygamberlerin musibetler karşısındaki tavrı
33:00 Enbiya Suresi, 69. Ayet
40:00 Musibetler karşısında müminin tavrı
51:00 Hz. Eyyüb'ün hastalıkların karşısındaki sabrı
55:00 Peygamberlerin musibetler karşısındaki sabrı
01:01:00 Musibetlere karşı bakışımız nasıl olmalı?
01:10:00 Peygamberimiz, başına gelen musibetlere karşı nasıl davranmıştı?
01:32:00 Emrullah Hatipoğlu'ndan Cuma duası