İmkan ile İmtihan Arasında İnsan | Cuma Sohbeti (71. Bölüm)

Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla "Cuma Sohbeti" her hafta cuma günü 10.00-12.00 arası Vav TV'de...

00:00 Cuma Sohbeti

03:00 Şuara Suresi 192-227. Ayetler

18:00 Musibetlere karşı bakışımız nasıl olmalı?

24:00 Peygamberlerin musibetler karşısındaki tavrı

33:00 Enbiya Suresi, 69. Ayet

40:00 Musibetler karşısında müminin tavrı

51:00 Hz. Eyyüb'ün hastalıkların karşısındaki sabrı

55:00 Peygamberlerin musibetler karşısındaki sabrı

01:01:00 Musibetlere karşı bakışımız nasıl olmalı?

01:10:00 Peygamberimiz, başına gelen musibetlere karşı nasıl davranmıştı?

01:32:00 Emrullah Hatipoğlu'ndan Cuma duası