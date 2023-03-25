Ayet-i Kerime ve Hadis-i Şerifler Işığında Ramazan'ın özellikleri nelerdir? Dünyadaki en büyük düşmanımız olan şeytanı ne kadar tanıyoruz? Ramazan'ın madde ve manaya bakan yönleri nelerdir? Orucun farz kılınışındaki hikmetler nelerdir? Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla "Cuma Sohbeti" her hafta cuma günü 10.00-12.00 arası Vav TV'de....

00:00 Cuma Sohbeti

01:30 Ali İmran Suresi, 1-15, Ayet-i Kerimeler

15:00 Ayet-i Kerime ve Hadis-i Şerifler Işığında Ramazan'ın özellikleri

42:00 Dünyadaki en büyük düşmanımız olan şeytanı ne kadar tanıyoruz?

45:15 Ramazan'ın madde ve manaya bakan yönleri

57:00 Ruh tasfiyesi ve nefsi tezkiye ayı olarak Ramazan

01:05:00 Orucun farz kılınışındaki hikmetler nelerdir?