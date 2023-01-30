1. Bölüm | Eski Türklerde Göçebe Kültürü

Göçebe hayatın Türklerde geliştirdiği özellikler nelerdir?

30 Ocak 2023 | 11:32
VİDEO DEVAM EDİYOR

Atlı göçebe yaşamın Türk toplumuna yansımaları nelerdir? Türk dil yapısı ve eserlere yansıması nedir? Doç. Dr. Can Ceylan'ın sunumu ve Dr. Sait Başer'in katkılarıyla hazırlanan Cümle Kapısı ilk bölümüyle sizlerle...

00:00 Cümle Kapısı

02:00 "Cümle Kapısı" nasıl bir anlam ifade ediyor?

09:00 Doğu - Batı arasında kültürel etkileşim

18:00 Kavramların üzerinden Doğu - Batı karşılaştırılması

39:00 Göçebe hayatın Türklerde geliştirdiği özellikler

46:00 Eski Türklerde At ve At Kültürü

47:00 Göçebe hayatın Türklerde geliştirdiği özellikler

57:00 Atlı göçebe yaşamın Türk toplumuna yansımaları

01:06:00 Türk dil yapısı ve eserlere yansıması

01:25:00 Cümle kapısı nasıl bir anlam ifade ediyor?

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