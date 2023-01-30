1. Bölüm | Eski Türklerde Göçebe Kültürü

Atlı göçebe yaşamın Türk toplumuna yansımaları nelerdir? Türk dil yapısı ve eserlere yansıması nedir? Doç. Dr. Can Ceylan'ın sunumu ve Dr. Sait Başer'in katkılarıyla hazırlanan Cümle Kapısı ilk bölümüyle sizlerle...
00:00 Cümle Kapısı
02:00 "Cümle Kapısı" nasıl bir anlam ifade ediyor?
09:00 Doğu - Batı arasında kültürel etkileşim
18:00 Kavramların üzerinden Doğu - Batı karşılaştırılması
39:00 Göçebe hayatın Türklerde geliştirdiği özellikler
46:00 Eski Türklerde At ve At Kültürü
47:00 Göçebe hayatın Türklerde geliştirdiği özellikler
57:00 Atlı göçebe yaşamın Türk toplumuna yansımaları
01:06:00 Türk dil yapısı ve eserlere yansıması
01:25:00 Cümle kapısı nasıl bir anlam ifade ediyor?