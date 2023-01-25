10. Bölüm | Medeniyetleri Ontolojileri Üzerinden Tanımlamak

Medeniyet ve ontoloji kavramları nedir? Hristiyanlığın ontolojisi nedir? Batı'nın ontolojik problemleri nedir? Hint düşünce geleneği ve topluma yansımaları nelerdir?
Doç. Dr. Can Ceylan'ın sunumu ve Akademisyen / Yazar Dr. Sait Başer'in katkılarıyla Cümle Kapısı 10. bölümü yayında...
00:00 Cümle Kapısı
09:00 Medeniyetleri ontolojileri üzerinden tanımlamak
18:00 Medeniyetler ve ontolojileri
40:00 Hristiyanlığın ontolojisi nedir?
57:00 Batı'nın ontolojik problemleri
01:05:00 Musiki ve medeniyet ilişkisi
01:15:00 Hint düşünce geleneği ve topluma yansımaları
01:24:00 Türk-İslam medeniyetlerinde tevhidi düşünce