10. Bölüm | Medeniyetleri Ontolojileri Üzerinden Tanımlamak

Türk-İslam medeniyetlerinde tevhidi düşünce nasıl oluştu?

25 Ocak 2023 | 12:33
VİDEO DEVAM EDİYOR

Medeniyet ve ontoloji kavramları nedir? Hristiyanlığın ontolojisi nedir? Batı'nın ontolojik problemleri nedir? Hint düşünce geleneği ve topluma yansımaları nelerdir?

Doç. Dr. Can Ceylan'ın sunumu ve Akademisyen / Yazar Dr. Sait Başer'in katkılarıyla Cümle Kapısı 10. bölümü yayında...

00:00 Cümle Kapısı

09:00 Medeniyetleri ontolojileri üzerinden tanımlamak

18:00 Medeniyetler ve ontolojileri

40:00 Hristiyanlığın ontolojisi nedir?

57:00 Batı'nın ontolojik problemleri

01:05:00 Musiki ve medeniyet ilişkisi

01:15:00 Hint düşünce geleneği ve topluma yansımaları

01:24:00 Türk-İslam medeniyetlerinde tevhidi düşünce

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