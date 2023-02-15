18. Bölüm | Cümle Kapısı
"Allah gönlü mahzun olanlarla beraberdir"
15 Şubat 2023 | 11:39
Doç. Dr. Can Ceylan'ın sunumu ve Akademisyen / Yazar Dr. Sait Başer'in katkılarıyla Cümle Kapısı 18. bölümü sizlerle...
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