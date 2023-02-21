19. Bölüm I Deprem bize ne öğreti?

Doç. Dr. Can Ceylan'ın sunumu ve Akademisyen / Yazar Dr. Sait Başer'in katkılarıyla Cümle Kapısı 19. bölümü sizlerle...

00:00 Deprem bize ne öğreti?

07:05 Bu depremden geleceğe matuf neler okumalıyız?

13:04 Modern zihniyet ölüm fikrinden neden uzaklaşmak ister?

16:21 Ölümle birlikte yaşamak

32:19 Deprem eğitim sistemine ne söyledi?

36:11 Toplumun zor zamanlarda keşfedilen güzel yönleri

43:24 Geleneği geleceğe aktarmanın incelikleri

47:20 Keman Taksimi

53:23 Deprem kime, ne söyledi?

1:35:54 Keman Taksimi