19. Bölüm I Deprem bize ne öğretti?

Modern zihniyet ölüm fikrinden neden uzaklaşmak ister?

21 Şubat 2023 | 21:16
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Doç. Dr. Can Ceylan'ın sunumu ve Akademisyen / Yazar Dr. Sait Başer'in katkılarıyla Cümle Kapısı 19. bölümü sizlerle...

00:00 Deprem bize ne öğreti?
07:05 Bu depremden geleceğe matuf neler okumalıyız?
13:04 Modern zihniyet ölüm fikrinden neden uzaklaşmak ister?
16:21 Ölümle birlikte yaşamak
32:19 Deprem eğitim sistemine ne söyledi?
36:11 Toplumun zor zamanlarda keşfedilen güzel yönleri
43:24 Geleneği geleceğe aktarmanın incelikleri
47:20 Keman Taksimi
53:23 Deprem kime, ne söyledi?
1:35:54 Keman Taksimi

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