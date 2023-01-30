2. Bölüm | Türk Düşünce Geleneği

Türk boylarının özellikleri nelerdir? Oğuz Kağan Destanı'nın sosyolojik yansımaları nelerdir? Türk kültüründe "Eşik" neden önemli?
Doç. Dr. Can Ceylan'ın sunumu ve Dr. Sait Başer'in katkılarıyla hazırlanan Cümle Kapısı'nın ikinci bölümüne Sanatçı Dr. Mithat Arısoy konuk oldu.
00:00 Cümle Kapısı
01:00 Mithat Arısoy'dan Keman Dinletisi
07:30 Türk kültüründe "Eşik" neden önemli?
18:00 Oğuz Kağan Destanı'nın sosyolojik yansımaları
24:00 Türk boylarının özellikleri
27:00 Türk düşünce geleneğinde ok-yay ilişkisi
30:30 Çin kaynaklarında bulunan "Ok ve Yay Bir Araya Geldi" ne anlama geliyor?
42:00 Türk müziğinde taksim geleneği
51:00 Mithat Arısoy'dan Keman Dinletisi
57:30 Yahya Kemal Beyatlı'nın "Itri" şiiri
01:17:00 Türk kültüründe musiki geleneği