2. Bölüm | Türk Düşünce Geleneği

Oğuz Kağan Destanı'nın sosyolojik yansımaları nelerdir?

30 Ocak 2023 | 11:38
VİDEO DEVAM EDİYOR

Türk boylarının özellikleri nelerdir? Oğuz Kağan Destanı'nın sosyolojik yansımaları nelerdir? Türk kültüründe "Eşik" neden önemli?

Doç. Dr. Can Ceylan'ın sunumu ve Dr. Sait Başer'in katkılarıyla hazırlanan Cümle Kapısı'nın ikinci bölümüne Sanatçı Dr. Mithat Arısoy konuk oldu.

00:00 Cümle Kapısı

01:00 Mithat Arısoy'dan Keman Dinletisi

07:30 Türk kültüründe "Eşik" neden önemli?

18:00 Oğuz Kağan Destanı'nın sosyolojik yansımaları

24:00 Türk boylarının özellikleri

27:00 Türk düşünce geleneğinde ok-yay ilişkisi

30:30 Çin kaynaklarında bulunan "Ok ve Yay Bir Araya Geldi" ne anlama geliyor?

42:00 Türk müziğinde taksim geleneği

51:00 Mithat Arısoy'dan Keman Dinletisi

57:30 Yahya Kemal Beyatlı'nın "Itri" şiiri

01:17:00 Türk kültüründe musiki geleneği

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