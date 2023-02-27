20. Bölüm I Ahlak bireysel midir?

Meslek ahlakı problemi nasıl aşılabilir?

27 Şubat 2023 | 20:50
VİDEO DEVAM EDİYOR

Doç. Dr. Can Ceylan'ın sunumu ve Akademisyen / Yazar Dr. Sait Başer'in katkılarıyla Cümle Kapısı 20. bölümü ile sizlerle...

00:15 Ne ağlarsın benim zülfü siyahım - Saz Taksimi
06:34 Deprem kime, ne söyledi?
11:26 "Meslek esasen dünya görüşünün alametidir"
13:58 Meslekte adanmışlığın sonucu olarak tekamül
19:50 Meslek ahlakı problemi nasıl aşılabilir?
22:07 Değerler sisteminin kuşaklara aktarımı nasıl olmalı?
23:26 Ahlak bireysel midir?
24:38 Modern zamanda meslek ahlakı zaafa mı uğradı?
29:26 Değerler eğitimi ve topluma yansımaları
31:46 Kavramların değişen anlam ve değerleri
44:26 Bir sabah bakacaksın ki - Keman Taksimi
48:03 Menzil almak istersen - Saz Taksimi
53:06 Sabır çerçevesinde musibeti düşünmek
55:21 Toplumsal olaylarda bireysel sorumluluklarımız
1:04:15 Sabrı Allah ile ilişki bağlamında düşünmek
1:29:12 Değerler eğitimi yalnızca bir müfredat meselesi midir?

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