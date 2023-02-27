20. Bölüm I Ahlak bireysel midir?

Doç. Dr. Can Ceylan'ın sunumu ve Akademisyen / Yazar Dr. Sait Başer'in katkılarıyla Cümle Kapısı 20. bölümü ile sizlerle...

00:15 Ne ağlarsın benim zülfü siyahım - Saz Taksimi

06:34 Deprem kime, ne söyledi?

11:26 "Meslek esasen dünya görüşünün alametidir"

13:58 Meslekte adanmışlığın sonucu olarak tekamül

19:50 Meslek ahlakı problemi nasıl aşılabilir?

22:07 Değerler sisteminin kuşaklara aktarımı nasıl olmalı?

23:26 Ahlak bireysel midir?

24:38 Modern zamanda meslek ahlakı zaafa mı uğradı?

29:26 Değerler eğitimi ve topluma yansımaları

31:46 Kavramların değişen anlam ve değerleri

44:26 Bir sabah bakacaksın ki - Keman Taksimi

48:03 Menzil almak istersen - Saz Taksimi

53:06 Sabır çerçevesinde musibeti düşünmek

55:21 Toplumsal olaylarda bireysel sorumluluklarımız

1:04:15 Sabrı Allah ile ilişki bağlamında düşünmek

1:29:12 Değerler eğitimi yalnızca bir müfredat meselesi midir?