21. Bölüm | Kültürün Güncellemesinde Ontolojinin Önemi
Güncellemenin önündeki engel bilinçli bir ezber mi, farkında olmadan ezbere düşmek mi?
Doç. Dr. Can Ceylan'ın sunumu ve Akademisyen / Yazar Dr. Sait Başer'in katkılarıyla Cümle Kapısı 21. bölümü ile sizlerle...
00:00 Cümle kapısı
04:00 Kültür güncellemesine neden ihtiyaç duyarız?
15:00 Toplumsal ezberler kültürel güncellemeye nasıl etki eder?
23:00 Güncellemenin önündeki engel bilinçli bir ezber mi, farkında olmadan ezbere düşmek mi?
30:00 Güncelleme yaparken dönmemiz gereken kaynak neresidir?
01:18:00 Kültürün güncellemesinde ontolojinin önemi