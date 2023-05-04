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24. Bölüm I Tevhid İlkesiyle Kainata Bakabilmek
Kesret- Vahdet ikilemi arasında hakikati nasıl anlayabiliriz?
Doç. Dr. Can Ceylan'ın sunumu ve Akademisyen / Yazar Dr. Sait Başer'in katkılarıyla Cümle Kapısı 24 bölümü ile yayında...
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00:00 Cümle Kapısı
06:20 Kesret- Vahdet İkilemi Arasında Hakikati Anlamak
20:00 "Oku!" Emrinin Manası Üzerine Bir Tefekkür
27:30 Tevhid İlkesiyle Kainata Bakabilmek
38:30 Oruçlunun Toplumla ve Kainatla İlişkisi
01:04:50 Türkler İçin Ok ve Yayın Anlam Derinliği