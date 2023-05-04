VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

VAV TV CANLI YAYIN

Otomatik Oynat

25. Bölüm | Hayatı Bütün Olarak Bir İbadet Gibi Telakki Etmek 04 Mayıs 2023 04:05
24. Bölüm I Tevhid İlkesiyle Kainata Bakabilmek 04 Mayıs 2023 04:05
23. Bölüm I Oruç Vesilesi ile Edindiğimiz Ayrıcalıklar 04 Mayıs 2023 04:05
22. Bölüm | Niyet ve İrade Arasında Oruç 05 Nisan 2023 09:04
20. Bölüm I Ahlak bireysel midir? 06 Mart 2023 05:03
19. Bölüm I Deprem bize ne öğretti? 06 Mart 2023 05:03
18. Bölüm | Allah Gönlü Mahzun Olanlarla Beraberdir 06 Mart 2023 05:03
17. Bölüm | Kültürün Yeniden İnşası 01 Mart 2023 04:03
16. Bölüm | Kültürün Güncellenmesi 01 Mart 2023 04:03
15. Bölüm | Ontolojik Bağlamda "Güncelleme" 01 Mart 2023 04:03
14. Bölüm | Seyr-i Süluk Yolculuğunun Modelleri 01 Mart 2023 04:03
13. Bölüm | Ontolojik Bağlamda Seyr-i Sulük 01 Mart 2023 04:03
12. Bölüm | Ontoloji ve Medeniyet İlişkisi 01 Mart 2023 04:03
11. Bölüm | Ontolojik Değişimlerin Kişilik Üzerinde Etkisi 01 Mart 2023 04:03
10. Bölüm | Medeniyetleri Ontolojileri Üzerinden Tanımlamak 01 Mart 2023 04:03
9. Bölüm | Ontolojik Açıdan Osmanlı Devleti 01 Mart 2023 04:03
8. Bölüm | Osman Gazi'den Sultan Vahdettin'e Osmanlı Devleti 01 Mart 2023 04:03
7. Bölüm | Türk Devlet Geleneğinde Bilgelik ve Gönül Kavramı 01 Mart 2023 04:03
6. Bölüm | Türk Siyasi Geleneği ve Töresinde Devlet 01 Mart 2023 04:03
5. Bölüm | Türk Düşünce Tarihinde Oryantalizm 01 Mart 2023 04:03
4. Bölüm | Türk Kültüründe Devlet ve İnsan İlişkisi 01 Mart 2023 04:03
3. Bölüm | Türk Milli Kültüründe Eksen 01 Mart 2023 04:03
Cümle Kapısı | Türk Düşünce Geleneği 01 Mart 2023 04:03
1. Bölüm | Eski Türklerde Göçebe Kültürü 01 Mart 2023 04:03

24. Bölüm I Tevhid İlkesiyle Kainata Bakabilmek

Kesret- Vahdet ikilemi arasında hakikati nasıl anlayabiliriz?

Doç. Dr. Can Ceylan'ın sunumu ve Akademisyen / Yazar Dr. Sait Başer'in katkılarıyla Cümle Kapısı 24 bölümü ile yayında...

🔔 Vav TV'ye abone ol videoları kaçırma!

https://bit.ly/2Wyv0hT

00:00 Cümle Kapısı

06:20 Kesret- Vahdet İkilemi Arasında Hakikati Anlamak

20:00 "Oku!" Emrinin Manası Üzerine Bir Tefekkür

27:30 Tevhid İlkesiyle Kainata Bakabilmek

38:30 Oruçlunun Toplumla ve Kainatla İlişkisi

01:04:50 Türkler İçin Ok ve Yayın Anlam Derinliği

DİĞER PROGRAMLAR

TÜMÜ
-->
Ailede Benden Bize
-->
Derdimiz Hayat
-->
Cümle Kapısı
-->
Yirmibeş
-->
Oku
-->
Ubeydullah Sezikli İlahileri
-->
Ok Takipli Hatim
-->
Kürsü
CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

Vav Radyo Canlı