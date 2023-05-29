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30. Bölüm | Ontoloji, Epistemoloji ve Ahlak İlişkileri 29 Mayıs 2023 05:05
29. Bölüm | Anlama, Akletme, İnanma 29 Mayıs 2023 05:05
İnsan ve Toplum Ekseninde Güncellemeyi Anlamak 26 Mayıs 2023 10:05
26. Bölüm | Hayatı Bütün Olarak Bir İbadet Gibi Telakki Etmek 29 Mayıs 2023 05:05
25. Bölüm | Ramazan, Kültür, Muhasebe 29 Mayıs 2023 07:05
24. Bölüm I Tevhid İlkesiyle Kainata Bakabilmek 18 Mayıs 2023 03:05
23. Bölüm I Oruç Vesilesi ile Edindiğimiz Ayrıcalıklar 18 Mayıs 2023 03:05
22. Bölüm | Niyet ve İrade Arasında Oruç 18 Mayıs 2023 03:05
20. Bölüm I Ahlak bireysel midir? 18 Mayıs 2023 10:05
19. Bölüm I Deprem bize ne öğretti? 18 Mayıs 2023 03:05
18. Bölüm | Allah Gönlü Mahzun Olanlarla Beraberdir 06 Mart 2023 05:03
17. Bölüm | Kültürün Yeniden İnşası 18 Mayıs 2023 03:05
16. Bölüm | Kültürün Güncellenmesi 18 Mayıs 2023 03:05
15. Bölüm | Ontolojik Bağlamda "Güncelleme" 18 Mayıs 2023 03:05
14. Bölüm | Seyr-i Süluk Yolculuğunun Modelleri 18 Mayıs 2023 03:05
13. Bölüm | Ontolojik Bağlamda Seyr-i Sulük 18 Mayıs 2023 03:05
12. Bölüm | Ontoloji ve Medeniyet İlişkisi 18 Mayıs 2023 03:05
11. Bölüm | Ontolojik Değişimlerin Kişilik Üzerinde Etkisi 18 Mayıs 2023 03:05
10. Bölüm | Medeniyetleri Ontolojileri Üzerinden Tanımlamak 18 Mayıs 2023 03:05
9. Bölüm | Ontolojik Açıdan Osmanlı Devleti 18 Mayıs 2023 03:05
8. Bölüm | Osman Gazi'den Sultan Vahdettin'e Osmanlı Devleti 18 Mayıs 2023 03:05
7. Bölüm | Türk Devlet Geleneğinde Bilgelik ve Gönül Kavramı 18 Mayıs 2023 03:05
6. Bölüm | Türk Siyasi Geleneği ve Töresinde Devlet 18 Mayıs 2023 03:05
5. Bölüm | Türk Düşünce Tarihinde Oryantalizm 18 Mayıs 2023 03:05
4. Bölüm | Türk Kültüründe Devlet ve İnsan İlişkisi 18 Mayıs 2023 03:05
3. Bölüm | Türk Milli Kültüründe Eksen 18 Mayıs 2023 03:05
Cümle Kapısı | Türk Düşünce Geleneği 18 Mayıs 2023 03:05
1. Bölüm | Eski Türklerde Göçebe Kültürü 18 Mayıs 2023 02:05

25. Bölüm | Ramazan, Kültür, Muhasebe

Huzurda olmayı ve bu şuura süreklilik kazandırmayı nasıl sağlarız?

Doç. Dr. Can Ceylan'ın sunumu ve Akademisyen / Yazar Dr. Sait Başer'in katkılarıyla Cümle Kapısı 25. bölümü ile sizlerle...

00:00 Cümle Kapısı

04:00 Yakın tarihte kültürel kördüğüm üzerine Ramazan ve Kadir Gecesi düşünceleri

06:00 Ramazan, kültür, muhasebe

13:00 Değerlerimizin değerini koruma yükümlülüğümüz

18:00 Huzurda olmayı ve bu şuura süreklilik kazandırmayı nasıl sağlarız?

42:00 Ramazan, kültür, muhasebe

01:02:00 Yakın tarihte kültürel kördüğüm üzerine Ramazan ve Kadir Gecesi düşünceleri

01:05:00 Tarihsel muhasebe bugünümüze nasıl bir fayda sağlar?

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