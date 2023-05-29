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25. Bölüm | Ramazan, Kültür, Muhasebe
Huzurda olmayı ve bu şuura süreklilik kazandırmayı nasıl sağlarız?
Doç. Dr. Can Ceylan'ın sunumu ve Akademisyen / Yazar Dr. Sait Başer'in katkılarıyla Cümle Kapısı 25. bölümü ile sizlerle...
00:00 Cümle Kapısı
04:00 Yakın tarihte kültürel kördüğüm üzerine Ramazan ve Kadir Gecesi düşünceleri
06:00 Ramazan, kültür, muhasebe
13:00 Değerlerimizin değerini koruma yükümlülüğümüz
18:00 Huzurda olmayı ve bu şuura süreklilik kazandırmayı nasıl sağlarız?
42:00 Ramazan, kültür, muhasebe
01:02:00 Yakın tarihte kültürel kördüğüm üzerine Ramazan ve Kadir Gecesi düşünceleri
01:05:00 Tarihsel muhasebe bugünümüze nasıl bir fayda sağlar?