25. Bölüm | Ramazan, Kültür, Muhasebe

Huzurda olmayı ve bu şuura süreklilik kazandırmayı nasıl sağlarız?

Doç. Dr. Can Ceylan'ın sunumu ve Akademisyen / Yazar Dr. Sait Başer'in katkılarıyla Cümle Kapısı 25. bölümü ile sizlerle...

00:00 Cümle Kapısı

04:00 Yakın tarihte kültürel kördüğüm üzerine Ramazan ve Kadir Gecesi düşünceleri

06:00 Ramazan, kültür, muhasebe

13:00 Değerlerimizin değerini koruma yükümlülüğümüz

18:00 Huzurda olmayı ve bu şuura süreklilik kazandırmayı nasıl sağlarız?

42:00 Ramazan, kültür, muhasebe

01:02:00 Yakın tarihte kültürel kördüğüm üzerine Ramazan ve Kadir Gecesi düşünceleri

01:05:00 Tarihsel muhasebe bugünümüze nasıl bir fayda sağlar?