27. Bölüm | İnsan ve Toplum Ekseninde Güncellemeyi Anlamak
Başka toplumların çözümleri kendi toplumsal sorunlarımıza çare olur mu?
Doç. Dr. Can Ceylan'ın sunumu ve Akademisyen / Yazar Dr. Sait Başer'in katkılarıyla Cümle Kapısı yeni bölümüyle sizlerle...
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00:00 Cümle Kapısı
01:00 "Nat-ı Mevlana"
05:55 Kültürdeki Toplumsal Akılla Temas Problemi
06:50 Toplumsal Alanda Sapmalarımız
09:20 Kültürel Güncelleme Hangi Alanlarda Yapılmalı?
11:30 Kültürümüzdeki Çelişik Tutumların Sebebi Nedir?
24:50 İnsan ve Toplum Ekseninde Güncellemeyi Anlamak
35:45 Başka Toplumların Çözümleri Kendi Toplumsal Sorunlarımıza Çare Olur mu?
55:50 "Şem-i Ruhuna Cismimi Pervane Düşürdüm"
59:24 Ontolojik Kabuller Güncellemeyi Nasıl Etkiler?
01:25:28 İnsanın Anlam Sürecinde "Anlama" Sorunu
01:28:10 Tecelli ve Şehadetin Arasında Anlam Arayışı