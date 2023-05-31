27. Bölüm | İnsan ve Toplum Ekseninde Güncellemeyi Anlamak

Başka toplumların çözümleri kendi toplumsal sorunlarımıza çare olur mu?

Doç. Dr. Can Ceylan'ın sunumu ve Akademisyen / Yazar Dr. Sait Başer'in katkılarıyla Cümle Kapısı yeni bölümüyle sizlerle...

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00:00 Cümle Kapısı

01:00 "Nat-ı Mevlana"

05:55 Kültürdeki Toplumsal Akılla Temas Problemi

06:50 Toplumsal Alanda Sapmalarımız

09:20 Kültürel Güncelleme Hangi Alanlarda Yapılmalı?

11:30 Kültürümüzdeki Çelişik Tutumların Sebebi Nedir?

24:50 İnsan ve Toplum Ekseninde Güncellemeyi Anlamak

35:45 Başka Toplumların Çözümleri Kendi Toplumsal Sorunlarımıza Çare Olur mu?

55:50 "Şem-i Ruhuna Cismimi Pervane Düşürdüm"

59:24 Ontolojik Kabuller Güncellemeyi Nasıl Etkiler?

01:25:28 İnsanın Anlam Sürecinde "Anlama" Sorunu

01:28:10 Tecelli ve Şehadetin Arasında Anlam Arayışı