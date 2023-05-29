VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

VAV TV CANLI YAYIN VAV RADYO CANLI YAYIN
30. Bölüm | Ontoloji, Epistemoloji ve Ahlak İlişkileri 29 Mayıs 2023 05:05
29. Bölüm | Anlama, Akletme, İnanma 29 Mayıs 2023 05:05
28. Bölüm | İnanmak ve Anlamak Arasında 30 Mayıs 2023 03:05
27. Bölüm I İnsan ve Toplum Ekseninde Güncellemeyi Anlamak 30 Mayıs 2023 03:05
26. Bölüm | Hayatı Bütün Olarak Bir İbadet Gibi Telakki Etmek 29 Mayıs 2023 05:05
25. Bölüm | Ramazan, Kültür, Muhasebe 30 Mayıs 2023 04:05
24. Bölüm I Tevhid İlkesiyle Kainata Bakabilmek 18 Mayıs 2023 03:05
23. Bölüm I Oruç Vesilesi ile Edindiğimiz Ayrıcalıklar 18 Mayıs 2023 03:05
22. Bölüm | Niyet ve İrade Arasında Oruç 18 Mayıs 2023 03:05
20. Bölüm I Ahlak bireysel midir? 18 Mayıs 2023 10:05
19. Bölüm I Deprem bize ne öğretti? 18 Mayıs 2023 03:05
18. Bölüm | Allah Gönlü Mahzun Olanlarla Beraberdir 06 Mart 2023 05:03
17. Bölüm | Kültürün Yeniden İnşası 18 Mayıs 2023 03:05
16. Bölüm | Kültürün Güncellenmesi 18 Mayıs 2023 03:05
15. Bölüm | Ontolojik Bağlamda "Güncelleme" 18 Mayıs 2023 03:05
14. Bölüm | Seyr-i Süluk Yolculuğunun Modelleri 18 Mayıs 2023 03:05
13. Bölüm | Ontolojik Bağlamda Seyr-i Sulük 18 Mayıs 2023 03:05
12. Bölüm | Ontoloji ve Medeniyet İlişkisi 18 Mayıs 2023 03:05
11. Bölüm | Ontolojik Değişimlerin Kişilik Üzerinde Etkisi 18 Mayıs 2023 03:05
10. Bölüm | Medeniyetleri Ontolojileri Üzerinden Tanımlamak 18 Mayıs 2023 03:05
9. Bölüm | Ontolojik Açıdan Osmanlı Devleti 18 Mayıs 2023 03:05
8. Bölüm | Osman Gazi'den Sultan Vahdettin'e Osmanlı Devleti 18 Mayıs 2023 03:05
7. Bölüm | Türk Devlet Geleneğinde Bilgelik ve Gönül Kavramı 18 Mayıs 2023 03:05
6. Bölüm | Türk Siyasi Geleneği ve Töresinde Devlet 18 Mayıs 2023 03:05
5. Bölüm | Türk Düşünce Tarihinde Oryantalizm 18 Mayıs 2023 03:05
4. Bölüm | Türk Kültüründe Devlet ve İnsan İlişkisi 18 Mayıs 2023 03:05
3. Bölüm | Türk Milli Kültüründe Eksen 18 Mayıs 2023 03:05
Cümle Kapısı | Türk Düşünce Geleneği 18 Mayıs 2023 03:05
1. Bölüm | Eski Türklerde Göçebe Kültürü 18 Mayıs 2023 02:05

28. Bölüm | İnanmak ve Anlamak Arasında

Sosyolojide, psikolojide yerli ve milli olmak mümkün mü?

Doç. Dr. Can Ceylan'ın sunumu ve Dr. Sait Başer'in katkılarıyla hazırlanan Cümle Kapısı 28. bölümüyle sizlerle...

🔔 Vav TV'ye abone ol videoları kaçırma!

https://bit.ly/2Wyv0hT

00:00 Cümle Kapısı

01:00 Rast Taksim

05:20 İnanmak ve Anlamak Arasında

11:00 Düşünce ve İnanç Birbirine Muhalif Kavramlar mı?

14:50 Profesyonel Okuma Nedir?

22:50 İdeolojik Akılcılık Nedir?

23:30 Halktan Kopan Aydını Kim Yetiştiriyor?

28:00 Sosyolojide, Psikolojide Yerli ve Milli Olmak Mümkün mü?

30:20 İnanç Yalnızca Din ile İlgili Bir Durum mudur?

34:00 Dil Bir İnanç Ürünü müdür?

38:25 Matematik İnanç Olmaksızın Mümkün mü?

41:00 İnanç Rasyonel Bir Faaliyet midir?

49:28 Secah Taksim

01:00:30 "Anlama" Sözcüğünün Terminolojik Kökeni

01:06:06 İnanma Olmaksızın Anlama Mümkün mü?

01:13:48 İnsanın Kişilik İnşasındaki Etkin Faktörler

01:32:48 Kavramsal Dönüşümler Toplumsal Bilinçle mi Yapılır?

01:33:50 Anlamlandırmanın Kesintiye Uğramasının Sebep Olduğu Sorunlar

DİĞER PROGRAMLAR

TÜMÜ
-->
Tatlı Ramazanlar
-->
İki Mısra Arası
-->
Derdimiz Hayat
-->
Şiir Vakti
-->
Kur'an-ı Kerim
-->
İftar Vakti
-->
Oku
-->
Yön Veren Kadınlar
CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

Vav Radyo Canlı