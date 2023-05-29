28. Bölüm | İnanmak ve Anlamak Arasında
Sosyolojide, psikolojide yerli ve milli olmak mümkün mü?
Doç. Dr. Can Ceylan'ın sunumu ve Dr. Sait Başer'in katkılarıyla hazırlanan Cümle Kapısı 28. bölümüyle sizlerle...
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00:00 Cümle Kapısı
01:00 Rast Taksim
05:20 İnanmak ve Anlamak Arasında
11:00 Düşünce ve İnanç Birbirine Muhalif Kavramlar mı?
14:50 Profesyonel Okuma Nedir?
22:50 İdeolojik Akılcılık Nedir?
23:30 Halktan Kopan Aydını Kim Yetiştiriyor?
28:00 Sosyolojide, Psikolojide Yerli ve Milli Olmak Mümkün mü?
30:20 İnanç Yalnızca Din ile İlgili Bir Durum mudur?
34:00 Dil Bir İnanç Ürünü müdür?
38:25 Matematik İnanç Olmaksızın Mümkün mü?
41:00 İnanç Rasyonel Bir Faaliyet midir?
49:28 Secah Taksim
01:00:30 "Anlama" Sözcüğünün Terminolojik Kökeni
01:06:06 İnanma Olmaksızın Anlama Mümkün mü?
01:13:48 İnsanın Kişilik İnşasındaki Etkin Faktörler
01:32:48 Kavramsal Dönüşümler Toplumsal Bilinçle mi Yapılır?
01:33:50 Anlamlandırmanın Kesintiye Uğramasının Sebep Olduğu Sorunlar