5. Bölüm | Türk Düşünce Tarihinde Oryantalizm

Günümüzde muhafazakarlık ne anlam ifade ediyor?

27 Ocak 2023 | 17:03
VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul'u işgal eden İngilizler tek kurşun atmadan nasıl terk etti? Günümüzde muhafazakarlık ne anlam ifade ediyor? Türkiye'deki oryantalist kuşakların Türklere bakışı nasıl? Doç. Dr. Can Ceylan'ın sunumu ve Dr. Sait Başer'in katkılarıyla hazırlanan Cümle Kapısı'nın 5. bölümü sizlerle...

00:00 Cümle Kapısı

02:00 Türk Düşünce Tarihinde Oryantalizm

07:00 İstanbul'u işgal eden İngilizler tek kurşun atmadan nasıl terk etti?

13:00 Cumhuriyet öncesi ve sonrası yaşanan toplumsal vakalar

28:00 Günümüzde muhafazakarlık ne anlam ifade ediyor?

49:00 Türk kültüründe devlet anlayışı

57:00 Türk kültüründe geleneğinde "Töre"

01:07:00 Türk töresi ve Türk kimliği

01:32:00 Türkiye'deki oryantalist kuşakların Türklere bakışı

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