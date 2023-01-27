5. Bölüm | Türk Düşünce Tarihinde Oryantalizm

İstanbul'u işgal eden İngilizler tek kurşun atmadan nasıl terk etti? Günümüzde muhafazakarlık ne anlam ifade ediyor? Türkiye'deki oryantalist kuşakların Türklere bakışı nasıl? Doç. Dr. Can Ceylan'ın sunumu ve Dr. Sait Başer'in katkılarıyla hazırlanan Cümle Kapısı'nın 5. bölümü sizlerle...
00:00 Cümle Kapısı
02:00 Türk Düşünce Tarihinde Oryantalizm
07:00 İstanbul'u işgal eden İngilizler tek kurşun atmadan nasıl terk etti?
13:00 Cumhuriyet öncesi ve sonrası yaşanan toplumsal vakalar
28:00 Günümüzde muhafazakarlık ne anlam ifade ediyor?
49:00 Türk kültüründe devlet anlayışı
57:00 Türk kültüründe geleneğinde "Töre"
01:07:00 Türk töresi ve Türk kimliği
01:32:00 Türkiye'deki oryantalist kuşakların Türklere bakışı