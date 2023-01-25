6. Bölüm | Türk Siyasi Geleneği ve Töresinde Devlet

Türklerde kut ne anlam ifade ediyor? Kut inancı ve eski Türk siyasal hayatına etkileri nelerdir? Türk siyasal aklının devlet anlayışı nasıl oluştu? Doç. Dr. Can Ceylan'ın sunumu ve Dr. Sait Başer'in katkılarıyla hazırlanan Cümle Kapısı'nın 6. bölümüyle yayında...
00:00 Cümle Kapısı
03:30 Türk siyasi geleneği ve töresinde devlet
20:00 Türklerde kut ne anlam ifade ediyor?
29:00 Türk siyasal aklının devlet anlayışı
34:00 Kut inancı ve eski Türk siyasal hayatına etkileri
53:00 Türk siyasi geleneği ve töresinde devlet
01:30:00 Türk kültüründe töre kavramı