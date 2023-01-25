7. Bölüm | Türk Devlet Geleneğinde Bilgelik ve Gönül Kavramı

Bilgelik kavramını nasıl tanımlamalıyız?

25 Ocak 2023 | 17:53
VİDEO DEVAM EDİYOR

Bilgelik kavramını nasıl tanımlamalıyız? Kut anlayışının devlet yönetimine etkisi nedir? Türk kültür ve devlet geleneğinde kadının yeri nedir? "Gönül" kelimesinin kökeni nereden geliyor? Türk kültüründe bilge kimdir?

Doç. Dr. Can Ceylan'ın sunumu ve Dr. Sait Başer'in katkılarıyla hazırlanan Cümle Kapısı'nın 7. bölümüyle sizlerle...

00:00 Cümle Kapısı

02:00 Türk Devlet Geleneğinde Bilgelik ve Gönül Kavramı

05:00 Türk kültüründe kut inancı

07:30 Bilgelik kavramını nasıl tanımlamalıyız?

10:00 Türk devlet geleneğinde kut anlayışı

15:00 Kut anlayışının devlet yönetimine etkisi

17:30 Anadolu'da kurulan ilk kadın teşkilatı: Bacıyan-ı Rum

20:30 Türk kültür ve devlet geleneğinde kadının yeri

31:00 "Gönül" kelimesinin kökeni nereden geliyor?

44:00 Türk kültüründe bilge kimdir?

01:18:00 Türk dili ve kültür tarihi

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