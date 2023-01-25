7. Bölüm | Türk Devlet Geleneğinde Bilgelik ve Gönül Kavramı

Bilgelik kavramını nasıl tanımlamalıyız? Kut anlayışının devlet yönetimine etkisi nedir? Türk kültür ve devlet geleneğinde kadının yeri nedir? "Gönül" kelimesinin kökeni nereden geliyor? Türk kültüründe bilge kimdir?
Doç. Dr. Can Ceylan'ın sunumu ve Dr. Sait Başer'in katkılarıyla hazırlanan Cümle Kapısı'nın 7. bölümüyle sizlerle...
00:00 Cümle Kapısı
02:00 Türk Devlet Geleneğinde Bilgelik ve Gönül Kavramı
05:00 Türk kültüründe kut inancı
07:30 Bilgelik kavramını nasıl tanımlamalıyız?
10:00 Türk devlet geleneğinde kut anlayışı
15:00 Kut anlayışının devlet yönetimine etkisi
17:30 Anadolu'da kurulan ilk kadın teşkilatı: Bacıyan-ı Rum
20:30 Türk kültür ve devlet geleneğinde kadının yeri
31:00 "Gönül" kelimesinin kökeni nereden geliyor?
44:00 Türk kültüründe bilge kimdir?
01:18:00 Türk dili ve kültür tarihi