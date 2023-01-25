8. Bölüm | Osman Gazi'den Sultan Vahdettin'e Osmanlı Devleti

Ana değerin adaletten aşka dönüşmesi neyi değiştirdi?

25 Ocak 2023 | 17:06
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Osman Gazi'den Sultan Vahdettin'e Osmanlı Devleti Nasıldı? Türklük Batı dünyasında neden kötü anlatılır? Türk kültürünün ana değeri nedir? Doç. Dr. Can Ceylan'ın sunumu ve Akademisyen / Yazar Dr. Sait Başer'in katkılarıyla hazırlanan Cümle Kapısı'nın 8. bölümü yayında...

00:00 Cümle Kapısı

03:00 Osman Gazi'den Sultan Vahdettin'e Osmanlı Devleti

29:00 Türklük Batı Dünyasında Neden Kötü Anlatılır?

51:00 Türk Kültürünün Ontolojik Temelleri

01:17:00 Türk Kültürünün Ana Değeri: Adalet

01:20:00 Ana Değerin Adaletten Aşka Dönüşmesi Neyi Değiştirdi?

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