Osman Gazi'den Sultan Vahdettin'e Osmanlı Devleti Nasıldı? Türklük Batı dünyasında neden kötü anlatılır? Türk kültürünün ana değeri nedir? Doç. Dr. Can Ceylan'ın sunumu ve Akademisyen / Yazar Dr. Sait Başer'in katkılarıyla hazırlanan Cümle Kapısı'nın 8. bölümü yayında...
00:00 Cümle Kapısı
03:00 Osman Gazi'den Sultan Vahdettin'e Osmanlı Devleti
29:00 Türklük Batı Dünyasında Neden Kötü Anlatılır?
51:00 Türk Kültürünün Ontolojik Temelleri
01:17:00 Türk Kültürünün Ana Değeri: Adalet
01:20:00 Ana Değerin Adaletten Aşka Dönüşmesi Neyi Değiştirdi?