9. Bölüm | Ontolojik Açıdan Osmanlı Devleti

Tarihin amacı ve tarihçinin rolü nedir? Türk kültürünün ontolojik temelleri nelerdir? Doç. Dr. Can Ceylan'ın sunumu ve Akademisyen / Yazar Dr. Sait Başer'in katkılarıyla Cümle Kapısı 9. bölümü sizlerle...
00:00 Cümle Kapısı
03:00 Osman Gazi'den Sultan Vahdettin'e Osmanlı Devleti
10:00 Tarihin amacı ve tarihçinin rolü
34:00 Tarih bilinci ve kültürel geleneğin aktarımı
56:00 Türk kültürünün ontolojik temelleri
01:30:00 Ontolojik Bağlamda Osmanlı Devleti
01:36:00 Osman Gazi'den Sultan Vahdettin'e Osmanlı Devleti