9. Bölüm | Ontolojik Açıdan Osmanlı Devleti

Türk kültürünün ontolojik temelleri ne zaman oluşmaya başladı?

26 Ocak 2023 | 16:12
VİDEO DEVAM EDİYOR

Tarihin amacı ve tarihçinin rolü nedir? Türk kültürünün ontolojik temelleri nelerdir? Doç. Dr. Can Ceylan'ın sunumu ve Akademisyen / Yazar Dr. Sait Başer'in katkılarıyla Cümle Kapısı 9. bölümü sizlerle...

00:00 Cümle Kapısı

03:00 Osman Gazi'den Sultan Vahdettin'e Osmanlı Devleti

10:00 Tarihin amacı ve tarihçinin rolü

34:00 Tarih bilinci ve kültürel geleneğin aktarımı

56:00 Türk kültürünün ontolojik temelleri

01:30:00 Ontolojik Bağlamda Osmanlı Devleti

01:36:00 Osman Gazi'den Sultan Vahdettin'e Osmanlı Devleti

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