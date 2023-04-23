Hayatı Bütün Olarak Bir İbadet Gibi Telakki Etmek | Cümle Kapısı

Deformasyon olmaksızın güncelleme mümkün mü? Güncellemeye ihtiyaç duymak kültürel bir sorun mu? Güncellemede kültürel kodlarla eğitimin önemi nedir? Doç. Dr. Can Ceylan'ın sunumu ve Akademisyen / Yazar Dr. Sait Başer'in katkılarıyla Cümle Kapısı sizlerle...
00:00 Cümle Kapısı
04:00 Deformasyon olmaksızın güncelleme mümkün mü?
09:30 Güncellemeye ihtiyaç duymak kültürel bir sorun mu?
12:30 Hayatı bütün olarak bir ibadet gibi telakki etmek
15:00 Kültür insicamını kaybedince...
27:00 Samiha Ayverdi'nin eserlerinde yaşayan İstanbul
37:00 Güncellemede kültürel kodlarla eğitimin önemi
47:00 "İstanbul'dan Gelir Kayık"
54:00 Güncelleme kontrolden çıkabilir mi?
01:08:00 Değişen dünya düzeninde güncelleme olmadan korumak mümkün mü?
01:27:00 Toplumsal hafızada anlamak tazelenir mi?