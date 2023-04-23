Hayatı Bütün Olarak Bir İbadet Gibi Telakki Etmek | Cümle Kapısı

Deformasyon olmaksızın güncelleme mümkün mü? Güncellemeye ihtiyaç duymak kültürel bir sorun mu? Güncellemede kültürel kodlarla eğitimin önemi nedir? Doç. Dr. Can Ceylan'ın sunumu ve Akademisyen / Yazar Dr. Sait Başer'in katkılarıyla Cümle Kapısı sizlerle...

00:00 Cümle Kapısı

04:00 Deformasyon olmaksızın güncelleme mümkün mü?

09:30 Güncellemeye ihtiyaç duymak kültürel bir sorun mu?

12:30 Hayatı bütün olarak bir ibadet gibi telakki etmek

15:00 Kültür insicamını kaybedince...

27:00 Samiha Ayverdi'nin eserlerinde yaşayan İstanbul

37:00 Güncellemede kültürel kodlarla eğitimin önemi

47:00 "İstanbul'dan Gelir Kayık"

54:00 Güncelleme kontrolden çıkabilir mi?

01:08:00 Değişen dünya düzeninde güncelleme olmadan korumak mümkün mü?

01:27:00 Toplumsal hafızada anlamak tazelenir mi?