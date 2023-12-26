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Şi'r-i Kadîm ve Yahya Kemal Örneği I Cümle Kapısı 26 Aralık 2023 49. Bölüm
Kendimize Gelmek Ne Demek? 20 Aralık 2023 48. Bölüm
Toplumda Değerler Çatışması | Cümle Kapısı 05 Aralık 2023 45. Bölüm
Düşünce Tarihimizde Yaşanan Bilinç Krizleri | Cümle Kapısı 28 Kasım 2023 44. Bölüm
Niyet ve Eylem İlişkisi | Cümle Kapısı 21 Kasım 2023 43. Bölüm
Taklit ve Anlama İlişkisi | Cümle Kapısı 14 Kasım 2023 42. Bölüm
İnsanın İlah Tasavvurunda İhlasın Yeri I Cümle Kapısı 07 Kasım 2023 41. Bölüm
Türk Kültürünün Ontolojik Yapısı I Cümle Kapısı 01 Kasım 2023 40. Bölüm
Türk Lehçeleri ve Yaşayan Örnekleri I Cümle Kapısı 19 Ekim 2023 39. Bölüm
Türk Kültüründe Şehir ve Mimari | Cümle Kapısı 10 Ekim 2023 38. Bölüm
Türk kültüründe önemli kavramlar I Cümle Kapısı 03 Temmuz 2023 36. Bölüm
Anlamanın Öznelliği ve Yorumlar | Cümle Kapısı 27 Haziran 2023 35. Bölüm
Anlama ve Yorum | Cümle Kapısı 23 Haziran 2023 34. Bölüm
Anlama ve Kültür İlişkileri | Cümle Kapısı 16 Haziran 2023 33. Bölüm
Anlam ve Varlık İlişkisi I Cümle Kapısı 13 Haziran 2023 32. Bölüm
Bilmek ve Anlamak Arasındaki İlişki I Cümle Kapısı 09 Temmuz 2023 31. Bölüm
Ontoloji, Epistemoloji ve Ahlak İlişkileri I Cümle Kapısı 09 Haziran 2023 30. Bölüm
Anlama, Akletme, İnanma I Cümle Kapısı 09 Haziran 2023 29. Bölüm
İnanmak ve Anlamak Arasında I Cümle Kapısı 09 Haziran 2023 28. Bölüm
İnsan ve Toplum Ekseninde Güncellemeyi Anlamak I Cümle Kapısı 09 Temmuz 2023 27. Bölüm
Hayatı Bütün Olarak Bir İbadet Gibi Telakki Etmek I Cümle Kapısı 09 Temmuz 2023 26. Bölüm
Ramazan, Kültür, Muhasebe I Cümle Kapısı 09 Temmuz 2023 25. Bölüm
Tevhid İlkesiyle Kainata Bakabilmek I Cümle Kapısı 09 Temmuz 2023 24. Bölüm
Oruç Vesilesi ile Edindiğimiz Ayrıcalıklar I Cümle Kapısı 09 Haziran 2023 23. Bölüm
Niyet ve İrade Arasında Oruç I Cümle Kapısı 09 Temmuz 2023 22. Bölüm
Kültürün Güncellemesinde Ontolojinin Önemi I Cümle Kapısı 09 Temmuz 2023 21. Bölüm
Ahlak bireysel midir? I Cümle Kapısı 04 Eylül 2023 20. Bölüm
Deprem bize ne öğretti? I Cümle Kapısı 04 Eylül 2023 19. Bölüm
Allah Gönlü Mahzun Olanlarla Beraberdir I Cümle Kapısı 04 Eylül 2023 18. Bölüm
Kültürün Yeniden İnşası I Cümle Kapısı 09 Temmuz 2023 17. Bölüm
Kültürün Güncellenmesi I Cümle Kapısı 09 Temmuz 2023 16. Bölüm
Ontolojik Bağlamda "Güncelleme" I Cümle Kapısı 09 Temmuz 2023 15. Bölüm
Seyr-i Süluk Yolculuğunun Modelleri I Cümle Kapısı 09 Temmuz 2023 14. Bölüm
Ontolojik Bağlamda Seyr-i Sulük I Cümle Kapısı 09 Temmuz 2023 13. Bölüm
Ontoloji ve Medeniyet İlişkisi I Cümle Kapısı 09 Temmuz 2023 12. Bölüm
Ontolojik Değişimlerin Kişilik Üzerinde Etkisi I Cümle Kapısı 09 Temmuz 2023 11. Bölüm
Medeniyetleri Ontolojileri Üzerinden Tanımlamak I Cümle Kapısı 09 Temmuz 2023 10. Bölüm
Ontolojik Açıdan Osmanlı Devleti I Cümle Kapısı 09 Temmuz 2023 9. Bölüm
Osman Gazi'den Sultan Vahdettin'e Osmanlı Devleti I Cümle Kapısı 09 Temmuz 2023 8. Bölüm
Türk Devlet Geleneğinde Bilgelik ve Gönül Kavramı I Cümle Kapısı 09 Temmuz 2023 7. Bölüm
Türk Siyasi Geleneği ve Töresinde Devlet I Cümle Kapısı 09 Temmuz 2023 6. Bölüm
Türk Düşünce Tarihinde Oryantalizm I Cümle Kapısı 09 Temmuz 2023 5. Bölüm
Türk Kültüründe Devlet ve İnsan İlişkisi I Cümle Kapısı 09 Temmuz 2023 4. Bölüm
Türk Milli Kültüründe Eksen I Cümle Kapısı 09 Temmuz 2023 3. Bölüm
Türk Düşünce Geleneği I Cümle Kapısı 09 Temmuz 2023 2. Bölüm
Eski Türklerde Göçebe Kültürü I Cümle Kapısı 09 Temmuz 2023 1. Bölüm

Şi'r-i Kadîm ve Yahya Kemal Örneği I Cümle Kapısı

Şi'r-i Kadîm Nedir?

Doç. Dr. Can Ceylan'ın sunumu ve Akademisyen / Yazar Dr. Sait Başer, Araştırmacı / Yazar İsa Kocakaplan ve Mithat Arısoy'un katkılarıyla Cümle Kapısı yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Cümle Kapısı
00:53 "Çepçevre Bahar İçinde Bir Yer Yer Gördük"
06:15 Türk Şiirinin Kaynakları
23:12 Şi'r-i Kadîm ve Yahya Kemal Örneği
32:10 Şi'r-i Kadîm Nedir?
39:00 Türk Şiir Geleneğinin Düşünsel Arka Planı
46:56 "Vur Pençe-i Âlî'deki Şemşîr Aşkına"
51:28 Yahya Kemal'in Kaleminden Şi'r-i Kadîm Örnekleri
58:02 Itrî "Neva Kâr"
1:02:08 Türklerin Adalet Fikrinin Yansıdığı Yerler
1:12:05 Anlamanın Tazelenmesi Ne Anlama Geliyor?
1:25:42 "Ömrün Su Biten Nesvesi Tâm Olsun Erenler"

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