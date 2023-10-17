Türk lehçelerinin sınıflandırılması I Cümle Kapısı
Kültür dünyamızın merkeze alındığı Cümle Kapısı'nın bu bölümünde Türk lehçeleri konuşuldu.
Doç. Dr. Can Ceylan'ın sunumu ve Akademisyen / Yazar Dr. Sait Başer, Araştırmacı / Yazar Dr. İsa Kocakaplan ve Mithat Arısoy'un katkılarıyla Cümle Kapısı 39. bölümüyle sizlerle
00:00 Cümle Kapısı
01:00 "Sana Dün Bir Tepeden Baktım" / Mithat Erısoy
19:00 Türk Lehçeleri ve Yaşayan Örnekleri
21:00 Türk lehçeleri tek bir lehçede birleşmeli mi?
22:00 İstanbul Türkçesi neden yazı dili olarak kabul edildi?
30:00 Türk Şiirinde İstanbul
38:00 Yahya Kemal Beyatlı'nın Gözünden İstanbul
39:00 "İstanbul'dan Üsküdar'a Yol Gider" / Mithat Arısoy
41:00 "İstanbul Türküsü" / Mithat Arısoy
54:00 Türk Şehri ve Kültürü
01:10:00 Yahya Kemal'in Gözüyle Türk Kültürü ve İstanbul