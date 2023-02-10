Depremin Toplumsal ve Bireysel Etkileri | Deprem Özel

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve çok sayıda ilde hissedilen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından binlerce canımızı kaybettik, binlerce canımız yaralı şekilde kurtuldu. Ülkemizde yaşanan "büyük felaketi" Prof. Dr. Veysel Bozkurt ve Aile Danışmanı Saliha Erdim ile konuştuk. Başımız sağ olsun...

00:00 Deprem Özel Yayını

06:45 Depremin toplumsal ve bireysel etkileri

13:45 Depremlerin topluma yansımaları

25:00 Toplumumuz deprem konusunda yeterince bilgi sahibi mi?

43:00 Depremler, toplumsal yapının işleyişini nasıl etkiliyor?

59:00 Depremin bireysel ve psikolojik yansımaları

01:02:00 Toplumda güven duygusu nasıl oluşur?

01:12:00 Depremler, toplumsal yapının işleyişini nasıl etkiliyor?

01:17:00 Sürekli haberlere maruz kalmak bizi nasıl hissettiriyor?

01:28:00 Deprem sonrası sosyal medyanın bilinçli şekilde kullanımı

01:37:00 Komplo teorilerine karşı davranışlarımız nasıl olmalı?

01:41:00 Kayıpları olan insanlar aileleriyle bu durumu nasıl atlatabilir?

01:51:00 Depremin toplumsal ve bireysel etkileri

01:55:00 Deprem sonrası yardımların örgütlenmesi ve organize edilmesi

02:11:00 Depremin bireysel ve psikolojik yansımaları

02:20:00 Yardımlaşma kültürünü çocuklarımıza aileye nasıl kazandırmalıyız?