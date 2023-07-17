Denge | Derdimiz Hayat
Bu bölümde Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla "Adalet, itidal ve denge" konuşuldu.
Hayatta denge noktasına nasıl ulaşılır? Kendimizi hayata bırakırsak dengeyi bulabilir miyiz? Makuliyet zeminini nasıl yakalayabiliriz? Dengeyi muhafaza edebilmenin yolu nereden geçer?
Derdimiz Hayat'ta bu hafta "Denge" kavramı üzerinde duruldu. Necdet Subaşı'nın sunumu Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla Derdimiz Hayat 41. bölümüyle sizlerle...
00:00 Derdimiz Hayat
08:00 Hayatta denge noktasına nasıl ulaşılır?
20:00 Dengede olma ile aşırılık ilişkisi
34:00 Kendimizi hayata bırakırsak dengeyi bulabilir miyiz?
40:00 Makuliyet zeminini nasıl yakalayabiliriz?
48:00 Adalet, itidal ve denge
01:17:00 Dengede olma ile aşırılık ilişkisi
01:36:00 Dengeyi muhafaza edebilmenin yolu nereden geçer?
01:49:00 Dengede olma ile aşırılık ilişkisi