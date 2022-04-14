Ritim | Derdimiz Hayat

Derdimiz Hayat'ın 43. bölümünde "Ritim" kavramı konuşuluyor.

15 Nisan 2022 | 15:26
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Bir ritmimiz varsa, bunu nasıl koruyabiliriz? Sürekli "ritim" peşinde olmak kişiyi nasıl etkiler? Derdimiz Hayat'ta bu hafta ""Ritim " kavramı üzerinde duruldu. Necdet Subaşı'nın sunumu Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla Derdimiz Hayat 43. bölümüyle yayında!

00:00 Derdimiz Hayat 02:00 Ritim 20:00 Bir ritmimiz varsa, bunu nasıl koruyabiliriz? 25:00 Hayatın akışında "Ritim" 30:00 Sürekli "ritim" peşinde olmak kişiyi nasıl etkiler? 57:00 Bezci: Ritim hep var, bozulan şey ahenk 01:04:00 Modern insan hep bir yere yetişmek zorunda, ritim onu bunun için zorluyor 01:30:00 Hayatın içinde zamanı yakalamak ve ritim

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