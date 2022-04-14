Samimiyet | Derdimiz Hayat

Derdimiz Hayat'ın 44. bölümünde "Samimiyet" kavramı konuşuluyor.

15 Nisan 2022 | 15:27
VİDEO DEVAM EDİYOR


Samimi bir ilişki nasıl oluşur? Samimiyet neden bu kadar altı çizilen bir kavram haline geldi? İlişkilerde samimiyet nasıl olur? Sosyal medya yönetiminde samimiyetin etkisi nedir? Derdimiz Hayat'ta bu hafta ""Samimiyet" kavramı üzerinde duruldu. Necdet Subaşı'nın sunumu Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla Derdimiz Hayat 44. bölümüyle yayında!

00:00 Derdimiz Hayat 05:00 Samimi bir ilişki nasıl oluşur? 15:00 Samimiyet neden bu kadar altı çizilen bir kavram haline geldi? 23:00 Geçmiş dostluklarda "samimiyet" 35:00 Hayatın samimiyet ile bağı 01:09:00 İlişkilerde samimiyet nasıl olur? 01:40:00 Sosyal medya yönetiminde samimiyet

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