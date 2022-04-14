Samimiyet | Derdimiz Hayat



Samimi bir ilişki nasıl oluşur? Samimiyet neden bu kadar altı çizilen bir kavram haline geldi? İlişkilerde samimiyet nasıl olur? Sosyal medya yönetiminde samimiyetin etkisi nedir? Derdimiz Hayat'ta bu hafta ""Samimiyet" kavramı üzerinde duruldu. Necdet Subaşı'nın sunumu Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla Derdimiz Hayat 44. bölümüyle yayında!

00:00 Derdimiz Hayat 05:00 Samimi bir ilişki nasıl oluşur? 15:00 Samimiyet neden bu kadar altı çizilen bir kavram haline geldi? 23:00 Geçmiş dostluklarda "samimiyet" 35:00 Hayatın samimiyet ile bağı 01:09:00 İlişkilerde samimiyet nasıl olur? 01:40:00 Sosyal medya yönetiminde samimiyet

VAV TV RESMİ WEB SİTE

► https://www.vavtv.com.tr

VAV TV FREKANS AYARLARI

►https://www.vavtv.com.tr/frekanslar

SOSYAL MEDYA ADRESLERİ

► https://facebook.com/vavtv

► https://twitter.com/vavtvresmi

► https://instagram.com/vavtvresmi

Soru, görüş ve önerileriniz için aşağıdaki iletişim bilgisinden Vav TV'ye ulaşabilirsiniz.

► iletisim@vavtv.com.tr