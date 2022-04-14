Yerlilik | Derdimiz Hayat

Günümüzde yerlilik kavramı nasıl anlaşılıyor? Gündelik dilde yerlilik denilince ne anlaşılıyor? Yerlilik kavramının dönüşümü nasıl oldu? Modern dünyada yerlilik düşüncesi nasıl oluştu? Günümüzde süreçlerinin yerliliğe etkisi nedir? Derdimiz Hayat'ta bu hafta "Yerlilik" kavramı üzerinde duruldu. Necdet Subaşı'nın sunumu Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla Derdimiz Hayat 45. bölümüyle yayında!

00:00 Derdimiz Hayat 03:00 Günümüzde yerlilik kavramı 12:00 Gündelik dilde yerlilik denilince ne anlaşılıyor? 23:00 Yerlilik kavramının dönüşümü 33:00 Modern dünyada yerlilik düşüncesi 48:00 Günümüzde süreçlerinin yerliliğe etkisi 59:00 Tarihte yerlilik tartışmaları 01:14:00 Günümüzde yerlilik kavramı 01:30:00 Aidiyet ve yerlilik 01:36:00 Modern bağlamı ile yerlilik

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