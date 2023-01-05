11. Bölüm "Necati Bey"

Vav TV'nin edebiyat programı Divan'da bu hafta Necati Bey şiirleri ele alındı. Dili ve ruhu İslam medeniyetinin estetik esaslarıyla şekillenen şiirlerin toplandığı divanların sayfalarını aralıyoruz. Yunus Emre'den, Fuzuli'ye, Şeyh Galib'den Nabi'ye kadar pek çok mana ustasının beyitleriyle altı asır sürmüş koca bir edebiyatın zarafetini, inceliğini ve sanatını günümüze taşıdığımız Divan programı, alanında uzman birbirinden kıymetli isimlerle Vav Tv'de...

Divan'ın 11. bölümüne Doç. Dr. Hacı İbrahim Demirkazık konuk oldu.