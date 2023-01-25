16. Bölüm | Cem Sultan'ın Divanı

Bu bölümde Doç. Dr. Ümran Ay Say, Cem Sultan'ın Divanı'nı inceliyor

25 Ocak 2023 | 18:55
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Divan'da bu hafta Doç. Dr. Ümran Ay Say, Cem Sultan'ın Divanı'nı inceledi. Dili ve ruhu İslam medeniyetinin estetik esaslarıyla şekillenen şiirlerin toplandığı divanların sayfalarını aralıyoruz.

Yunus Emre'den, Fuzuli'ye, Şeyh Galib'den Nabi'ye kadar pek çok mana ustasının beyitleriyle altı asır sürmüş koca bir edebiyatın zarafetini, inceliğini ve sanatını günümüze taşıdığımız Divan programı, alanında uzman birbirinden kıymetli isimlerle Vav Tv'de...

Divan'ın 16. bölümüne Doç. Dr. Ümran Ay Say konuk oldu.

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