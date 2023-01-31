17. Bölüm | Aşk ve İrfan Şairi: Yunus Emre

Divan'da bu hafta Yunus Emre'nin Divan'ı ele alındı. Divan'da bu hafta Yazar Mustafa Özçelik, halk edebiyatının en önemli temsilcilerinde Yunus Emre'nin şiirlerinden bahsetti.

Dili ve ruhu İslam medeniyetinin estetik esaslarıyla şekillenen şiirlerin toplandığı divanların sayfalarını aralıyoruz. Yunus Emre'den, Fuzuli'ye, Şeyh Galib'den Nabi'ye kadar pek çok mana ustasının beyitleriyle altı asır sürmüş koca bir edebiyatın zarafetini, inceliğini ve sanatını günümüze taşıdığımız Divan programı, alanında uzman birbirinden kıymetli isimlerle Vav Tv'de...

Divan'ın 17. bölümüne Yazar Mustafa Özçelik konuk oldu.