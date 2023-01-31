17. Bölüm | Aşk ve İrfan Şairi: Yunus Emre

Bu bölümde Yazar Mustafa Özçelik Yunus Emre'nin Divanı'nı inceliyor

31 Ocak 2023 | 21:32
VİDEO DEVAM EDİYOR

Divan'da bu hafta Yunus Emre'nin Divan'ı ele alındı. Divan'da bu hafta Yazar Mustafa Özçelik, halk edebiyatının en önemli temsilcilerinde Yunus Emre'nin şiirlerinden bahsetti.

Dili ve ruhu İslam medeniyetinin estetik esaslarıyla şekillenen şiirlerin toplandığı divanların sayfalarını aralıyoruz. Yunus Emre'den, Fuzuli'ye, Şeyh Galib'den Nabi'ye kadar pek çok mana ustasının beyitleriyle altı asır sürmüş koca bir edebiyatın zarafetini, inceliğini ve sanatını günümüze taşıdığımız Divan programı, alanında uzman birbirinden kıymetli isimlerle Vav Tv'de...

Divan'ın 17. bölümüne Yazar Mustafa Özçelik konuk oldu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

9. Bölüm "Yunus Emre ve Şiirleri"
9. Bölüm "Yunus Emre ve Şiirleri" 05 Ocak 2023 | 14:52
11. Bölüm "Necati Bey"
11. Bölüm "Necati Bey" 05 Ocak 2023 | 16:48
12. Bölüm "Selimi"
12. Bölüm "Selimi" 05 Ocak 2023 | 15:23
13. Bölüm "Taşlıcalı Yahya Bey"
13. Bölüm "Taşlıcalı Yahya Bey" 04 Ocak 2023 | 23:26
14. Bölüm | Zati ve Divanı
14. Bölüm | Zati ve Divanı 14 Ocak 2023 | 12:57
15. Bölüm | Azmizade Haleti Divanı
15. Bölüm | Azmizade Haleti Divanı 18 Ocak 2023 | 14:08
16. Bölüm | Cem Sultan'ın Divanı
16. Bölüm | Cem Sultan'ın Divanı 25 Ocak 2023 | 18:55
17. Bölüm | Aşk ve İrfan Şairi: Yunus Emre
17. Bölüm | Aşk ve İrfan Şairi: Yunus Emre 31 Ocak 2023 | 21:32