18. Bölüm I Ahmet Paşa Divanı

Divan'da bu hafta halk edebiyatının en önemli temsilcilerinden Ahmet Paşa konuşuldu.

23 Şubat 2023 | 17:30
VİDEO DEVAM EDİYOR

Divan'da bu hafta Dr. Esma Şahin Öztaş, halk edebiyatının en önemli temsilcilerinden Ahmet Paşa'nın şiirlerinden bahsetti.

Dili ve ruhu İslam medeniyetinin estetik esaslarıyla şekillenen şiirlerin toplandığı divanların sayfalarını aralıyoruz.

Yunus Emre'den, Fuzuli'ye, Şeyh Galib'den Nabi'ye kadar pek çok mana ustasının beyitleriyle altı asır sürmüş koca bir edebiyatın zarafetini, inceliğini ve sanatını günümüze taşıdığımız Divan programı, alanında uzman birbirinden kıymetli isimlerle Vav Tv'de...

Divan'ın 18. bölümüne akademisyen Dr. Esma Şahin Öztaş konuk oldu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

11. Bölüm "Necati Bey"
11. Bölüm "Necati Bey" 05 Ocak 2023 | 16:48
12. Bölüm "Selimi"
12. Bölüm "Selimi" 05 Ocak 2023 | 15:23
13. Bölüm "Taşlıcalı Yahya Bey"
13. Bölüm "Taşlıcalı Yahya Bey" 04 Ocak 2023 | 23:26
14. Bölüm | Zati ve Divanı
14. Bölüm | Zati ve Divanı 14 Ocak 2023 | 12:57
15. Bölüm | Azmizade Haleti Divanı
15. Bölüm | Azmizade Haleti Divanı 18 Ocak 2023 | 14:08
16. Bölüm | Cem Sultan'ın Divanı
16. Bölüm | Cem Sultan'ın Divanı 25 Ocak 2023 | 18:55
17. Bölüm | Aşk ve İrfan Şairi: Yunus Emre
17. Bölüm | Aşk ve İrfan Şairi: Yunus Emre 31 Ocak 2023 | 21:32
18. Bölüm I Ahmet Paşa Divanı
18. Bölüm I Ahmet Paşa Divanı 23 Şubat 2023 | 16:59