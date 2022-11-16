6. Bölüm "Nabi"

Bu bölümde Doç. Dr. Hasan Kaya hikemi şiirin divan edebiyatındaki en önemli temsilcisi Nabi'den bahsetti

17 Kasım 2022 | 12:34
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#Divan'da bu hafta Nabi'nin Divan'ı ele alındı. Divan'da bu hafta Doç. Dr. Hasan Kaya, hikemi şiirinin divan edebiyatındaki en önemli temsilcisi Nabi'nin şiirlerinden bahsetti.

Dili ve ruhu İslam medeniyetinin estetik esaslarıyla şekillenen şiirlerin toplandığı divanların sayfalarını aralıyoruz. Yunus Emre'den, Fuzuli'ye, Şeyh Galib'den Nabi'ye kadar pek çok mana ustasının beyitleriyle altı asır sürmüş koca bir edebiyatın zarafetini, inceliğini ve sanatını günümüze taşıdığımız Divan programı, alanında uzman birbirinden kıymetli isimlerle Vav Tv'de...

Divan'ın 6. bölümüne Doç. Dr. Hasan Kaya konuk oldu.

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