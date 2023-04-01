Şeyhülislam Yahya Divanı | Divan (23. Bölüm)
Divan'da bu hafta Prof. Dr. Yaşar Aydemir, Şeyhülislam Yahya Divanı'nı ele alındı.
01 Nisan 2023 | 20:37
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