21. Bölüm | Sultan 3. Murad Devri ve Osmanlı Kültür Tarihi

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Doğu'dan Batı'ya Tarih | Sultan II. Mahmud ve Osmanlı Modernleşmesi 29 Mayıs 2023 06:05
Demokrat Parti Dönemi ve 27 Mayıs İhtilali | Doğu'dan Batı'ya Tarih 29 Mayıs 2023 06:05
Doğu'dan Batı'ya Tarih | İngiliz Casuslarının Osmanlı'yı Yıkma Girişimleri 23 Mayıs 2023 10:05
Osmanlı'da Harita Bilimi I Doğu'dan Batı'ya Tarih 23 Mayıs 2023 10:05
İslam dünyasında tasavvuf | Doğudan Batıya Tarih 21 Mayıs 2023 10:05
Osmanlı'da Mimari Ve Estetik | Doğu'dan Batı'ya Tarih 21 Mayıs 2023 10:05
Asil kanla yazılan Çanakkale Destanı | Doğu'dan Batı'ya Tarih 21 Mayıs 2023 10:05
Yahudilik ve Hristiyanlık Tarihi - Doğu'dan Batı'ya Tarih 24 Mart 2023 12:03
99. Bölüm | Cengiz Han ve Moğollar 21 Mayıs 2023 12:05
98. Bölüm I Asrın Felaketi'nde Yıkılan Tarihi Yapılar 21 Mayıs 2023 12:05
Türkiye Coğrafyasında En Öldürücü ve Yıkıcı Depremler | Doğu'dan Batı'ya Tarih 21 Mayıs 2023 12:05
97. Bölüm | Sultan II. Abdülhamid 21 Mayıs 2023 12:05
96. Bölüm I Orta Çağ Almanya'sının Tarihi 09 Mart 2023 11:03
92. Bölüm I Roman ve tarih ilişkisi 09 Mart 2023 11:03
91. Bölüm I Hokand şehri nasıl ele geçirildi? 09 Mart 2023 10:03
88. Bölüm | Osmanlı'da İmarethaneler 21 Mayıs 2023 12:05
65. Bölüm I Edebiyat ve musikimizin dilinden bayramlar 21 Mayıs 2023 12:05
57. Bölüm | Geçmişten Günümüze Çini Sanatı 21 Mayıs 2023 12:05
52. Bölüm I Emir Timur ve Devleti 21 Mayıs 2023 12:05
42. Bölüm I Avrupa'nın Karanlık Devri: Orta Çağ 21 Mayıs 2023 12:05
41. Bölüm I Seyyahların Gözüyle Osmanlılar 21 Mayıs 2023 11:05
40. Bölüm I Selçuklu Mimarisinin En Özgün Eserleri: Hanlar ve Kervansaraylar 21 Mayıs 2023 11:05
39. Bölüm I Türk Toplum Hayatında Kadının Yeri ve Önemi 21 Mayıs 2023 11:05
38. Bölüm I Haçlı Savaşlarının Arka Planı 21 Mayıs 2023 11:05
37. Bölüm I Göbeklitepe'nin Gizemi 21 Mayıs 2023 11:05
34. Bölüm | Türkistan'dan Anadolu'ya Selçuklu Medeniyeti 21 Mayıs 2023 11:05
33. Bölüm I Osmanlı'da Kardeş Katli 21 Mayıs 2023 11:05
32. Bölüm I Yörüklerin ve Konargöçerlerin Tarihi 21 Mayıs 2023 11:05
31. Bölüm I Türkçe Şiirin Öncüsü 'Yunus Emre 21 Mayıs 2023 11:05
30. Bölüm I Osmanlı'da Vakıflar ve Vakıf Kültürü 21 Mayıs 2023 11:05
29. Bölüm I Osmanlı'da Tekkeler ve Tarikatlar 21 Mayıs 2023 11:05
28. Bölüm I Ortaçağ Avrupa'sına Dair Yanlış Bilinenler 21 Mayıs 2023 11:05
27. Bölüm I Osmanlıların Savaşları ve Savaş Hazırlıkları 21 Mayıs 2023 11:05
26. Bölüm I Tarih ve Kültür Şehri: Tokat 21 Mayıs 2023 11:05
25. Bölüm I Selçuklu'dan Osmanlı'ya İrfan İklimi 21 Mayıs 2023 11:05
24. Bölüm I Müze ve Müzecilik 21 Mayıs 2023 11:05
22. Bölüm | Osmanlı'da Tasavvuf ve Tarikatlar 21 Mayıs 2023 10:05
21. Bölüm | Sultan 3. Murad Devri ve Osmanlı Kültür Tarihi 29 Mayıs 2023 06:05
20. Bölüm | Malazgirt Savaşı ve Sonrası 29 Mayıs 2023 04:05
19. Bölüm | 950. Yılında Malazgirt Savaşı ve Selçuklular 29 Mayıs 2023 04:05
18. Bölüm I Selçuklularda Şehir ve Medeniyet 29 Mayıs 2023 04:05
Selçuklu Sanatı ve Selçuklu Arkeolojisi | Doğudan Batıya Tarih (17. Bölüm) 27 Mayıs 2023 02:05
Gürcülerin, Bizanslıların ve Süryanilerin Gözüyle "Selçuklular" | Doğu'dan Batı'ya Tarih (16. Bölüm) 23 Mayıs 2023 12:05
15. Bölüm | Türk-İslam Medeniyeti 07 Mart 2023 11:03
14. Bölüm | Osmanlı Tarihçiliği ve Tarihi Kaynaklar 24 Mart 2023 12:03
13. Bölüm | Şair Padişahlar ve Şiirleri 07 Mart 2023 11:03
12. Bölüm | Osmanlı'nın Yıkılış Süreci ve Cumhuriyetin İlk Yılları 07 Mart 2023 11:03
11. Bölüm | Osmanlı'nın Son Yüzyılı 07 Mart 2023 10:03
10. Bölüm | İslam Düşünce Tarihinde Devlet Anlayışı 07 Mart 2023 10:03
9. Bölüm | Kültürler ve Medeniyetler Şehri İstanbul 07 Mart 2023 10:03
8. Bölüm | Türk Tarihinde Ordu ve Savaş Stratejileri 07 Mart 2023 10:03
7. Bölüm | İstanbul'un Fethi 24 Mart 2023 12:03
6. Bölüm | Celaleddin Harezmşah 07 Mart 2023 10:03
5. Bölüm | Osmanlı'da Bayramlar 07 Mart 2023 10:03
3. Bölüm | Türkistan Tarihi ve Medeniyeti 21 Mayıs 2023 10:05
2. Bölüm | Türklerin İslam İle Tanışması 07 Mart 2023 10:03
1. Bölüm | Bilinmeyen Yönleriyle Selçuklu Tarihi 21 Mayıs 2023 10:05

21. Bölüm | Sultan 3. Murad Devri ve Osmanlı Kültür Tarihi

Bu bölümde Prof. Dr. Abdülkadir Özcan, Doç. Dr. Türkan Alvan ve Dr. Psikoterapist Mustafa Merter’in katkılarıyla "3. Murad Devri" konuşuldu.

Doğu'dan Batı'ya Tarih programında bu hafta Sultan 3. Murad Devri ve Osmanlı Kültür Tarihi konuşuldu. Sultan 3. Murad ihtişamlı dönemin son padişahı mıydı? Sultan 3. Murad döneminde Osmanlı tarihçiliği nasıl gelişti? Patolojik biyografi nedir? Tarih ilmine ne gibi açılımlar getirmiştir?

Prof. Dr. Abdülkadir Özcan, Doç. Dr. Türkan Alvan ve Dr. Psikoterapist Mustafa Merter 'in katılımlarıyla Doğu'dan Batı'ya Tarih, Prof. Dr. Haşim Şahin moderatörlüğünde 21. bölüm sizlerle...

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