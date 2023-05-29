21. Bölüm | Sultan 3. Murad Devri ve Osmanlı Kültür Tarihi

Bu bölümde Prof. Dr. Abdülkadir Özcan, Doç. Dr. Türkan Alvan ve Dr. Psikoterapist Mustafa Merter’in katkılarıyla "3. Murad Devri" konuşuldu.

Doğu'dan Batı'ya Tarih programında bu hafta Sultan 3. Murad Devri ve Osmanlı Kültür Tarihi konuşuldu. Sultan 3. Murad ihtişamlı dönemin son padişahı mıydı? Sultan 3. Murad döneminde Osmanlı tarihçiliği nasıl gelişti? Patolojik biyografi nedir? Tarih ilmine ne gibi açılımlar getirmiştir?

Prof. Dr. Abdülkadir Özcan, Doç. Dr. Türkan Alvan ve Dr. Psikoterapist Mustafa Merter 'in katılımlarıyla Doğu'dan Batı'ya Tarih, Prof. Dr. Haşim Şahin moderatörlüğünde 21. bölüm sizlerle...