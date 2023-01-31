Sultan Alparslan kimi veliaht ilan etti? Sultan Alparslan'ın mezarı nerededir? Nizamiye medreseleri hangi amaçla kuruldu? Nizamiye Medreseleri ne zaman ve nasıl kuruldu? Doğu'dan Batı'ya Tarih programında bu hafta "Türkistan'dan Anadolu'ya Selçuklu Medeniyeti" konuşuldu. Selçuklu Medeniyetine dair bilinmeyenler Doğu'dan Batı'ya Tarih'te...
Doğu'dan Batı'ya Tarih'e bu hafta Prof. Dr. Cihan Piyadeoğlu konuk oldu. Prof. Dr. Haşim Şahin'in sunumuyla Doğu'dan Batı'ya Tarih 34. bölümüyle yayında...
00:00 Doğu'dan Batı'ya Tarih
02:00 Türkistan'dan Anadolu'ya Selçuklu Medeniyeti
11:00 Anadolu Fatihi Alparslan ve Selçuklular
12:00 Kültürlerin Buluştuğu Bir Orta Çağ Şehri: Ani
17:00 Anadolu'da Selçukluların İzleri
31:00 Sultan Alparslan'ın Anadolu'yu Fethi
36:00 Anadolu'ya Açılan Kapıların Başlangıcı: Ani'nin Fethi
44:00 Selçukluların Doğu ve Batı Stratejisi
52:00 Türkistan'dan Anadolu'ya Selçuklu Medeniyeti
01:03:00 Tuğrul Bey'e Karşı İbrahim Yınal'ın İsyanları
01:11:00 Karahanlıların Selçuklu Egemenliğine Girme Süreci
01:25:00 Sultan Alparslan kimi veliaht ilan etti?
01:28:00 Sultan Alparslan'ın Mezarı Nerededir?
01:31:00 Alparsan'ın Kayıp Mezarını Bulma Çalışmaları
01:33:00 Selçuklularda "Horasan" Bölgesinin Önemi
01:45:00 Nizamiye Medreseleri Hangi Amaçla Kuruldu?
01:50:00 Selçuklu - Fatımi İlişkileri
01:55:00 Nizamiye Medreseleri Ne Zaman ve Nasıl Kuruldu?
02:02:00 Selçukluların Eğitim Kurumları: Nizamiye Medreseleri
02:09:00 Melikşah'ın Ölümü ve Taht Mücadeleleri
02:14:00 Berkyaruk ve Muhammed Tapar Mücadelesi
02:19:00 Selçuklu'da Hükümdarlık Mücadeleleri
02:27:00 Sultan Sencer'in Hükümdarlık Dönemi
02:40:00 Sultan Sencer Dönemi