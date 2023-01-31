Sultan Alparslan kimi veliaht ilan etti? Sultan Alparslan'ın mezarı nerededir? Nizamiye medreseleri hangi amaçla kuruldu? Nizamiye Medreseleri ne zaman ve nasıl kuruldu? Doğu'dan Batı'ya Tarih programında bu hafta "Türkistan'dan Anadolu'ya Selçuklu Medeniyeti" konuşuldu. Selçuklu Medeniyetine dair bilinmeyenler Doğu'dan Batı'ya Tarih'te...

Doğu'dan Batı'ya Tarih'e bu hafta Prof. Dr. Cihan Piyadeoğlu konuk oldu. Prof. Dr. Haşim Şahin'in sunumuyla Doğu'dan Batı'ya Tarih 34. bölümüyle yayında...

00:00 Doğu'dan Batı'ya Tarih

02:00 Türkistan'dan Anadolu'ya Selçuklu Medeniyeti

11:00 Anadolu Fatihi Alparslan ve Selçuklular

12:00 Kültürlerin Buluştuğu Bir Orta Çağ Şehri: Ani

17:00 Anadolu'da Selçukluların İzleri

31:00 Sultan Alparslan'ın Anadolu'yu Fethi

36:00 Anadolu'ya Açılan Kapıların Başlangıcı: Ani'nin Fethi

44:00 Selçukluların Doğu ve Batı Stratejisi

52:00 Türkistan'dan Anadolu'ya Selçuklu Medeniyeti

01:03:00 Tuğrul Bey'e Karşı İbrahim Yınal'ın İsyanları

01:11:00 Karahanlıların Selçuklu Egemenliğine Girme Süreci

01:25:00 Sultan Alparslan kimi veliaht ilan etti?

01:28:00 Sultan Alparslan'ın Mezarı Nerededir?

01:31:00 Alparsan'ın Kayıp Mezarını Bulma Çalışmaları

01:33:00 Selçuklularda "Horasan" Bölgesinin Önemi

01:45:00 Nizamiye Medreseleri Hangi Amaçla Kuruldu?

01:50:00 Selçuklu - Fatımi İlişkileri

01:55:00 Nizamiye Medreseleri Ne Zaman ve Nasıl Kuruldu?

02:02:00 Selçukluların Eğitim Kurumları: Nizamiye Medreseleri

02:09:00 Melikşah'ın Ölümü ve Taht Mücadeleleri

02:14:00 Berkyaruk ve Muhammed Tapar Mücadelesi

02:19:00 Selçuklu'da Hükümdarlık Mücadeleleri

02:27:00 Sultan Sencer'in Hükümdarlık Dönemi

02:40:00 Sultan Sencer Dönemi