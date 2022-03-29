Dünyada seyahat nasıl başlıyor ve gelişiyor? Seyahat insan hayatında neden önemli? İslam'da seyahate neden teşvik ediliyor? Seyyahlar gittikleri coğrafyalara objektif bakabildiler mi? İstanbul seyyahlar için ne anlam ifade ediyor? Seyyahlar "Hasta Adam" tabirini nasıl anlamlandırdılar?
Prof. Dr. Haşim Şahin'in moderatörlüğünde Doğu'dan Batı'ya Tarih 41. bölümüyle sizlerle...
Bu bölümde neler konuşuluyor?
00:00 Doğu'dan Batı'ya Tarih
02:00 Seyyahların gözüyle Osmanlılar
10:00 Dünyada seyahat nasıl başlıyor ve gelişiyor?
13:00 Seyahat insan hayatında neden önemli?
15:00 Geçmişten günümüze seyahatler ve seyahatnameler
36:00 İslam'da seyahate neden teşvik ediliyor?
40:00 Doğu'dan Batı'ya Seyahat Geleneği
45:00 Bilgi kaynağı olarak seyahat ve seyahatnameler
57:00 Seyyahlar gittikleri coğrafyalara objektif bakabildiler mi?
01:09:00 Avrupalı seyyahların gözünden Osmanlı'da salgınlar
01:36:00 İstanbul seyyahlar için ne anlam ifade ediyor?
01:41:00 Seyyahların Gözünden İstanbul
01:45:00 Seyyahlar "Hasta Adam" tabirini nasıl anlamlandırdılar?
01:49:00 Seyyahların gözüyle Eskişehir
01:51:00 Seyyahların anlatımı ile Osmanlı'nın son 100 yılındaki Eskişehir
02:01:00 Seyyahların gözüyle Sakarya
02:07:00 Seyyahların gözünden Kudüs
02:21:00 Seyyahların gözünden Osmanlı'nın ilk başkenti Bursa
02:30:00 Seyyahların gözünden dünyanın başkenti: İstanbul
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