Dünyada seyahat nasıl başlıyor ve gelişiyor? Seyahat insan hayatında neden önemli? İslam'da seyahate neden teşvik ediliyor? Seyyahlar gittikleri coğrafyalara objektif bakabildiler mi? İstanbul seyyahlar için ne anlam ifade ediyor? Seyyahlar "Hasta Adam" tabirini nasıl anlamlandırdılar?

Prof. Dr. Haşim Şahin'in moderatörlüğünde Doğu'dan Batı'ya Tarih 41. bölümüyle sizlerle...

Bu bölümde neler konuşuluyor?

00:00 Doğu'dan Batı'ya Tarih

02:00 Seyyahların gözüyle Osmanlılar

10:00 Dünyada seyahat nasıl başlıyor ve gelişiyor?

13:00 Seyahat insan hayatında neden önemli?

15:00 Geçmişten günümüze seyahatler ve seyahatnameler

36:00 İslam'da seyahate neden teşvik ediliyor?

40:00 Doğu'dan Batı'ya Seyahat Geleneği

45:00 Bilgi kaynağı olarak seyahat ve seyahatnameler

57:00 Seyyahlar gittikleri coğrafyalara objektif bakabildiler mi?

01:09:00 Avrupalı seyyahların gözünden Osmanlı'da salgınlar

01:36:00 İstanbul seyyahlar için ne anlam ifade ediyor?

01:41:00 Seyyahların Gözünden İstanbul

01:45:00 Seyyahlar "Hasta Adam" tabirini nasıl anlamlandırdılar?

01:49:00 Seyyahların gözüyle Eskişehir

01:51:00 Seyyahların anlatımı ile Osmanlı'nın son 100 yılındaki Eskişehir

02:01:00 Seyyahların gözüyle Sakarya

02:07:00 Seyyahların gözünden Kudüs

02:21:00 Seyyahların gözünden Osmanlı'nın ilk başkenti Bursa

02:30:00 Seyyahların gözünden dünyanın başkenti: İstanbul

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