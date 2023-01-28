57. Bölüm | Geçmişten Günümüze Çini Sanatı

Selçuklu çinisinin farklılıkları nelerdir? İznik Çinisi'ni dünyada bu kadar popüler yapan ne? Çiniler bize ne anlatır? Hangi dönemde çini sanatı en gözde sanat olmuştur? Çinilerde hangi belirleyici renkler kullanılır? Çini boyaları hangi kıymetli taşları barındırıyor? Çini desenlerine atfedilen simgesel yorumlar nelerdir?

Doğu'dan Batı'ya Tarih'e bu hafta Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Alev Demirkesen ve Çini Sanatçısı Faruk Kırlı konuk oldu.

Prof. Dr. Haşim Şahin'in sunumuyla Doğu'dan Batı'ya Tarih 57. bölümüyle yayında...

00:00 Doğu'dan Batı'ya Tarih

04:00 Geçmişten günümüze çini sanatı

07:30 Orta Asya'da Çini Sanatı

10:30 Selçuklu çinisinin farklılıkları nelerdir?

13:50 İznik Çinisi'ni dünyada bu kadar popüler yapan ne?

24:00 Çiniler bize ne anlatır?

33:00 Beylikler devri çini sanatının karakteri

40:00 Hangi dönemde çini sanatı en gözde sanat olmuştur?

42:30 Çinilerde hangi belirleyici renkler kullanılır?

47:00 Türk çini sanatı

55:00 İznik çinisi ve özellikleri

01:00:00 Çini boyaları hangi kıymetli taşları barındırıyor?

01:05:00 Çini desenlerine atfedilen simgesel yorumlar

01:11:00 Çini sanatında kullanılan motifler ve anlamları

01:30:00 Çinilerde hangi belirleyici renkler kullanılır?