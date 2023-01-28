57. Bölüm | Geçmişten Günümüze Çini Sanatı

Selçuklu çinisinin farklılıkları nelerdir? İznik Çinisi'ni dünyada bu kadar popüler yapan ne? Çiniler bize ne anlatır? Hangi dönemde çini sanatı en gözde sanat olmuştur? Çinilerde hangi belirleyici renkler kullanılır? Çini boyaları hangi kıymetli taşları barındırıyor? Çini desenlerine atfedilen simgesel yorumlar nelerdir?
Doğu'dan Batı'ya Tarih'e bu hafta Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Alev Demirkesen ve Çini Sanatçısı Faruk Kırlı konuk oldu.
Prof. Dr. Haşim Şahin'in sunumuyla Doğu'dan Batı'ya Tarih 57. bölümüyle yayında...
00:00 Doğu'dan Batı'ya Tarih
04:00 Geçmişten günümüze çini sanatı
07:30 Orta Asya'da Çini Sanatı
10:30 Selçuklu çinisinin farklılıkları nelerdir?
13:50 İznik Çinisi'ni dünyada bu kadar popüler yapan ne?
24:00 Çiniler bize ne anlatır?
33:00 Beylikler devri çini sanatının karakteri
40:00 Hangi dönemde çini sanatı en gözde sanat olmuştur?
42:30 Çinilerde hangi belirleyici renkler kullanılır?
47:00 Türk çini sanatı
55:00 İznik çinisi ve özellikleri
01:00:00 Çini boyaları hangi kıymetli taşları barındırıyor?
01:05:00 Çini desenlerine atfedilen simgesel yorumlar
01:11:00 Çini sanatında kullanılan motifler ve anlamları
01:30:00 Çinilerde hangi belirleyici renkler kullanılır?