88. Bölüm | Osmanlı'da İmarethaneler

İmarethaneler hangi amaçlarla kuruldu?

03 Ocak 2023 | 22:45
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Doğu'dan Batı'ya Tarih programında bu hafta "Osmanlı'daki İmarethanelerin Tarihi" konuşuldu. Osmanlı'daki İmarethanelere dair bilinmeyenler Doğu'dan Batı'ya Tarih'te...

Prof. Dr. Haşim Şahin'in sunumuyla gerçekleşen ve Doç. Dr. Ayşe Budak'ın konuk olduğu Doğu'dan Batı'ya Tarih 88. bölümüyle sizlerle...

00:00 Doğu'dan Batı'ya Tarih

05:00 Osmanlı'da imarethaneler

10:00 İmarethaneler kimlere hizmet veriyordu?

15:00 Eski Türk devletlerinde imarethane var mıydı?

22:00 Osmanlı hayırseverliği

32:00 İmarethaneler hangi amaçlarla kuruldu?

37:00 Hangi yüzyıla kadar inşaları devam etmiştir?

46:00 İmarethaneler nerelere inşa edilmişti?

50:00 Hangi yemekler hazırlanırdı?

57:00 İmarethaneleri kimler yaptırıyordu?

01:05:00 En çok hangi şehirlere yapılmıştır?

01:17:00 Eskişehir'deki Kurşunlu Camii

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