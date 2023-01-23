92. Bölüm I Roman ve tarih ilişkisi
Tarihi edebi metinlere taşımanın nesillere aktarım açısından önemi nedir?
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